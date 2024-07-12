“Evliliğimi Ebru Gündeş bitirdi” diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı! Açıklamalar peş peşe geldi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir , şubat ayında sürpriz bir nikahla evlenmişti. Özdemir'in, 2002 Best Model Güzeli Selin Kabaklı ile evliliği devam ederken Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Kabaklı, "Eşiniz sizi Ebru Gündeş 'le aldattı mı?" sorusuna, "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun" yanıtını vermişti.

SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI

Tüm bunların ardından hayatında yeni bir sayfa açan Selin Kabaklı, işinsanı Yasin Ersin'le aşk yaşamaya başladı ve birlikteliğini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ancak 1 aydır görüştüğü Yasin Ersin'in evli olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'e konuşan Yasin Ersin, kağıt üzerinde evli olduğunu, eşiyle boşanma davasının 17 aydır devam ettiğini söyledi.

Ersin şu ifadeleri kullandı: "Selin Hanım ile 1.5 aydır tanışıyoruz. Güzel bir ilişkimiz var. Evlilik konusuyla ilgili belgelerim var. 2023'ün şubat ayında boşanma davasını bizzat açtım. Geçen hafta cuma günü yine bir duruşmamız vardı. 10'uncu ayda karşı tarafın tanıkları dinlenecek ve inşallah bu son mahkeme olacak. Evlilik denilen şey bir imza ise evet, evliyim ama sadece kağıt üstünde. Birliktelik söz konusu dahi değil. Çocuğumun annesini 17 aydır çocuğun yanında bazen görüyorum"

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise sevgilisinin evli olduğu iddiasını yalanladı, Gündeş'e yüklendi. Kabaklı, şunları söyledi:

"Sevgilim 17 aydır eşiyle boşanma sürecinde…

Kimseyi karısının yanından almadım, çocuğundan ayırmadım…

Benim eski evliliğimle bu olayı sakın mukayese etmeyin

Eski eşim benim evimden çıkıp gitti başkasıyla evlendi

Kim kimin kocasını elinden almış bunları göreceğiz

İspatlarım var, belgelerle konuşacağız..."