SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ne Hercai ne de Sıla! Melisa Aslı Pamuk ile... Mardin'de çekilen tüm dizileri unutun!

Yeni sezon dizileri için yapım şirketleri dört bir koldan çalışıyor. Kerem Çatay ve Lale Eren'in ortak çalışması olan "Alboralarının Hikayesi" dizisinin hazırlıkları hızlandı. Lübnan dizisi "Al Hayba"nın Türk uyarlaması olacak bu dizi, Mardin'de çekilecek ve seyircilere karmaşık bir aşk hikâyesi sunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 09:40 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 09:40
Ne Hercai ne de Sıla! Melisa Aslı Pamuk ile... Mardin’de çekilen tüm dizileri unutun!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kerem Çatay ve Lale Eren'in ortak projesi olan "Alboralarının Hikayesi" dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlk kez bir Lübnan dizisi, Türk televizyonlarına uyarlanıyor.

Melisa Aslı PamukMelisa Aslı Pamuk

Yeni sezon dizileri için yapım şirketleri dört bir koldan çalışıyor. Kerem Çatay'ın Lale Eren'le ortak çekeceği "Alboralarının Hikayesi" dizisinin hazırlıkları hızlandı. İlk kez bir Lübnan dizisi ana akıma uyarlanıyor.

Ay Yapım yeni sezonda Show TV için "Deha", NOW için eylüle "Hayat Hırsızı" ve şubat ayına "İşgal Günlerinde Aşk" ile "Aşk" adlı 4 projenin yanı sıra bir de "Alboralarının Hikayesi" adlı diziyi çekecek. Yapım şirketinin hazırlıklarına başladığı diğer dizisi ise birkaç yıldır ertelenen "Al Hayba" adlı Lübnan dizisi… Suriye ile Lübnan sınırında bir köydeki silah kaçakçısı ailenin hikâyesini karmaşık bir aşkın ekseninde anlatan dizinin yerli uyarlamasının ilk adı "Fırtına" kod adıyla gündeme gelmişti.

Dizinin orijinal afişiDizinin orijinal afişi

Son gelen bilgi ise dizinin yeni kod adının "Alboralarının Hikayesi" olduğu yönünde… Ay Yapım'ın patronu Kerem Çatay ile beraber AyNA adlı şirketi kurduğu ve ilk olarak "Bir Derdim Var" dizisini çektiği Lale Eren'in imza atacağı "Alboralarının Hikayesi" dizisi Mardin'de çekilecek. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturacağı diziyi son olarak "Ömer"i yazan Gülizar Irmak kaleme alıyor. Alboralar ve Baybarslar ailesi fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi, şimdiden merak konusu oldu.

AL HAYBA KONUSU

Samer Al Barkawi'nin yönettiği ve yapımcılığını Cedars Art Production yaptığı Arap drama televizyon dizisi AL Hayba, Suriye ve Lübnan arasından bulunan bir bölge ve bu bölgeyi kontrol etmek isteyen kişilerin verdiği savaş mücadelesi ile birlikte imkansız bir aşkı anlatıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BENZETİLDİ

Diziyi duyanlar, Alia karakteri için Melisa Aslı Pamuk'un biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyor.

Melisa Aslı PamukMelisa Aslı Pamuk

Ancak, dizinin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Güncel gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

Al Hayba dizisinde yer alan Nadine Nassib NjeimAl Hayba dizisinde yer alan Nadine Nassib Njeim

2 başrol için ayrılık fişeği ateşlendi! Teşkilat dizisinde feci sona hazır olun2 başrol için ayrılık fişeği ateşlendi! Teşkilat dizisinde feci sona hazır olun
2 başrol için ayrılık fişeği ateşlendi! Teşkilat dizisinde feci sona hazır olun
Görkemin fişi çekildi! Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldırım gibi veda; Finale ramak kala...Görkemin fişi çekildi! Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldırım gibi veda; Finale ramak kala...
Görkem'in fişi çekildi! Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldırım gibi veda; Finale ramak kala...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
ÖSYM Başkanı Ali Ersoy duyurdu | YKS sonuçları açıklandı
En düşük emekli maaşı 12 bin TL’mi olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! İşte masadaki en güçlü iki rakam
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Dövüş sözleri yankılandı! Kulağında dikkat çeken ayrıntı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
Arda Güler’in sevgilisiyle Bodrum’da görüldü! Görenler telefonuna sarıldı
Kiracılar aman dikkat! Bir anda evsiz kalabilirsiniz! Tahliye taahhütnamesinde ’boş tarih’ oyunu: İmza atmadan bir kere daha düşünün
90 bin camide selalar okundu! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz
Gazi ve şehit yakınlarının gözünden 15 Temmuz! A Haber ekranlarında karanlık geceyi anlattılar: ’Selalarla geldi benim oğlum selasıyla gitti’
Şehadet emrine ’’Başüstüne’’ diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye’de duygusal anlar
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
SON DAKİKA