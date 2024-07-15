Ne Hercai ne de Sıla! Melisa Aslı Pamuk ile... Mardin’de çekilen tüm dizileri unutun!

Kerem Çatay ve Lale Eren'in ortak projesi olan "Alboralarının Hikayesi" dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlk kez bir Lübnan dizisi, Türk televizyonlarına uyarlanıyor.
Kerem Çatay ve Lale Eren'in ortak projesi olan "Alboralarının Hikayesi" dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlk kez bir Lübnan dizisi, Türk televizyonlarına uyarlanıyor.
Yeni sezon dizileri için yapım şirketleri dört bir koldan çalışıyor. Kerem Çatay'ın Lale Eren'le ortak çekeceği "Alboralarının Hikayesi" dizisinin hazırlıkları hızlandı. İlk kez bir Lübnan dizisi ana akıma uyarlanıyor.
Ay Yapım yeni sezonda Show TV için "Deha", NOW için eylüle "Hayat Hırsızı" ve şubat ayına "İşgal Günlerinde Aşk" ile "Aşk" adlı 4 projenin yanı sıra bir de "Alboralarının Hikayesi" adlı diziyi çekecek. Yapım şirketinin hazırlıklarına başladığı diğer dizisi ise birkaç yıldır ertelenen "Al Hayba" adlı Lübnan dizisi… Suriye ile Lübnan sınırında bir köydeki silah kaçakçısı ailenin hikâyesini karmaşık bir aşkın ekseninde anlatan dizinin yerli uyarlamasının ilk adı "Fırtına" kod adıyla gündeme gelmişti.
Son gelen bilgi ise dizinin yeni kod adının "Alboralarının Hikayesi" olduğu yönünde… Ay Yapım'ın patronu Kerem Çatay ile beraber AyNA adlı şirketi kurduğu ve ilk olarak "Bir Derdim Var" dizisini çektiği Lale Eren'in imza atacağı "Alboralarının Hikayesi" dizisi Mardin'de çekilecek. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturacağı diziyi son olarak "Ömer"i yazan Gülizar Irmak kaleme alıyor. Alboralar ve Baybarslar ailesi fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi, şimdiden merak konusu oldu.
AL HAYBA KONUSU
Samer Al Barkawi'nin yönettiği ve yapımcılığını Cedars Art Production yaptığı Arap drama televizyon dizisi AL Hayba, Suriye ve Lübnan arasından bulunan bir bölge ve bu bölgeyi kontrol etmek isteyen kişilerin verdiği savaş mücadelesi ile birlikte imkansız bir aşkı anlatıyor.
SOSYAL MEDYADA ÇOK BENZETİLDİ
Diziyi duyanlar, Alia karakteri için Melisa Aslı Pamuk'un biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyor.
Ancak, dizinin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Güncel gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.