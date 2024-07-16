Kızılcık Şerbeti Görkem’in akıbeti belli oldu! Özge Özacar’dan sürpriz karar

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yaşanan şok edici olay, Görkem'in camdan düşmesi, izleyicilerin kalbini burkarken akıllarını da karıştırdı. "Görkem diziye devam edecek mi?" sorusu, hayranların en büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir etkinlikte, Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, meraklı bir hayranın sorusuyla karşılaştı. Hayran, "Diziye devam edecek mi?" diye sordu. İşte diziye dair merak edilen son gelişmeler haberimizde...
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Öldü mü? Oyuncu Özge Özacar, Yeni Sezon Hakkında İpucu Verdi!
Kızılcık Şerbeti hayranları sezon finalinde yaşanan şok edici olaydan sonra Görkem'in kaderini merakla bekliyor. Sezon finalinde, 2. kattan beton zemine düşen Görkem'in hayatta kalıp kalmayacağı konusunda birçok teori ortaya atılmıştı. Diziyle ilgili paylaşımlarda Görkem'in adı geçmemesi de şüpheleri artırmıştı.
Fakat meraklı bir hayran, bir etkinlikte Özge Özacar'a "Yeni sezonda olacak mısınız?" diye sormuş. Özacar ise bu soruya "Tam gaz devam" diyerek göz kırpmış! Bu cevap, Görkem'in hayatta olduğunu ve yeni sezonda dizide yer alacağını gösteriyor.