Kızılcık Şerbeti Görkem’in akıbeti belli oldu! Özge Özacar’dan sürpriz karar

Özge Özacar'ın bu cevabı, Kızılcık Şerbeti hayranlarını sevindirdi. Görkem'in kaderinin belirsizliği, dizinin yeni sezonunu daha da heyecanlı hale getireceğe benziyor. Şimdi, Görkem'in yaşadığı yaralanmaların ne kadar ciddi olduğuna ve yeni sezonda nasıl bir rol alacağına dair sorular var. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Görkem'i görmek için sabırsızlanıyoruz!

Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Projeler ve Kızılcık Şerbeti'ne Devam Kararı! Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, yeni projelerle ekranlara dönecek gibi gözüküyor. Bir davette yaptığı açıklamalarla heyecanlandıran Türkoğlu, görüşme aşamasında olduğu yeni projeler hakkında bilgi verdi. Henüz kesinleşmiş bir proje olmasa da, başarılı oyuncunun ekranlardan uzak kalmayacağı kesin.

Bu heyecan verici haberin yanı sıra, Kızılcık Şerbeti hayranlarını sevindirecek bir açıklama da geldi. Türkoğlu, dizinin yeni sezon çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını duyurdu! Bu açıklama, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Sıla Türkoğlu diziye veda ediyor" haberlerine de son noktayı koydu.

Bir mekan çıkışında gazetecilere konuşan Türkoğlu, diziyle ilgili ayrılık haberlerine şaşırdığını dile getirdi. "Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor!" sözleriyle Kızılcık Şerbeti'nde kalacağını teyit etti.

Sıla Türkoğlu'nun hem yeni projelerle hem de Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda olmaya devam edeceği bilgisine sevinen hayranlar, oyuncunun yeni sezon için heyecanla bekliyor.