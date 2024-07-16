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Kızılcık Şerbeti Görkem'in akıbeti belli oldu! Özge Özacar'dan sürpriz karar

3. sezonun ilk bölümüyle ekrana dönmeye hazırlanan dizi, sosyal medyada da gündemden düşmüyor. Yeni karakterlerin diziye katılması da, senaryoya heyecan katacak bir diğer detay olacak. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 10:28 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 10:29
Kızılcık Şerbeti Görkem’in akıbeti belli oldu! Özge Özacar’dan sürpriz karar

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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde yaşanan şok edici olay, Görkem'in camdan düşmesi, izleyicilerin kalbini burkarken akıllarını da karıştırdı. "Görkem diziye devam edecek mi?" sorusu, hayranların en büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir etkinlikte, Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, meraklı bir hayranın sorusuyla karşılaştı. Hayran, "Diziye devam edecek mi?" diye sordu. İşte diziye dair merak edilen son gelişmeler haberimizde...

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Öldü mü? Oyuncu Özge Özacar, Yeni Sezon Hakkında İpucu Verdi!

Kızılcık Şerbeti hayranları sezon finalinde yaşanan şok edici olaydan sonra Görkem'in kaderini merakla bekliyor. Sezon finalinde, 2. kattan beton zemine düşen Görkem'in hayatta kalıp kalmayacağı konusunda birçok teori ortaya atılmıştı. Diziyle ilgili paylaşımlarda Görkem'in adı geçmemesi de şüpheleri artırmıştı.

Fakat meraklı bir hayran, bir etkinlikte Özge Özacar'a "Yeni sezonda olacak mısınız?" diye sormuş. Özacar ise bu soruya "Tam gaz devam" diyerek göz kırpmış! Bu cevap, Görkem'in hayatta olduğunu ve yeni sezonda dizide yer alacağını gösteriyor.

Özge Özacar'ın bu cevabı, Kızılcık Şerbeti hayranlarını sevindirdi. Görkem'in kaderinin belirsizliği, dizinin yeni sezonunu daha da heyecanlı hale getireceğe benziyor. Şimdi, Görkem'in yaşadığı yaralanmaların ne kadar ciddi olduğuna ve yeni sezonda nasıl bir rol alacağına dair sorular var.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Görkem'i görmek için sabırsızlanıyoruz!

Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Projeler ve Kızılcık Şerbeti'ne Devam Kararı!

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, yeni projelerle ekranlara dönecek gibi gözüküyor. Bir davette yaptığı açıklamalarla heyecanlandıran Türkoğlu, görüşme aşamasında olduğu yeni projeler hakkında bilgi verdi. Henüz kesinleşmiş bir proje olmasa da, başarılı oyuncunun ekranlardan uzak kalmayacağı kesin.

Bu heyecan verici haberin yanı sıra, Kızılcık Şerbeti hayranlarını sevindirecek bir açıklama da geldi. Türkoğlu, dizinin yeni sezon çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını duyurdu! Bu açıklama, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Sıla Türkoğlu diziye veda ediyor" haberlerine de son noktayı koydu.

Bir mekan çıkışında gazetecilere konuşan Türkoğlu, diziyle ilgili ayrılık haberlerine şaşırdığını dile getirdi. "Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor!" sözleriyle Kızılcık Şerbeti'nde kalacağını teyit etti.

Sıla Türkoğlu'nun hem yeni projelerle hem de Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda olmaya devam edeceği bilgisine sevinen hayranlar, oyuncunun yeni sezon için heyecanla bekliyor.

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