Görkem’in fişi çekildi! Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldırım gibi veda; Finale ramak kala...

Görkem'in annesinin cenaze töreninde, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan gerçekler izleyicileri şoke etti. Nilay'ın cesurca adım atarak Görkem'in ailesine her şeyi anlatması, büyük bir skandalın fitilini ateşledi. Görkem'in annesinin cenaze töreninde, Görkem'in babası tarafından dile getirilen sözler ise herkesi şaşkına çevirdi. Baba, Görkem'e sert bir şekilde seslenerek, "Senin annen burada canıyla cebelleşirken sen barlarda içkilerle mi raks eyliyorsun?" ifadelerini kullanarak kızına tokat attı.