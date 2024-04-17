PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Görkem'in fişi çekildi! Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldırım gibi veda; Finale ramak kala...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni fragmanı izleyicileri ikilemde bıraktı! Bu bölümde, dizinin ana karakterlerinden Görkem'in hayatı alt üst olacak gibi görünüyor. Fragmanda ortaya çıkan sürpriz gelişmeler, izleyicileri derinden sarsacak. Öte yandan yeni bölümde Görkem'in sonu geliyor ve babasından tokat yiyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 14:00 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:01
Görkem’in fişi çekildi! Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldırım gibi veda; Finale ramak kala...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Görkem'in annesinin cenaze töreninde, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan gerçekler izleyicileri şoke etti. Nilay'ın cesurca adım atarak Görkem'in ailesine her şeyi anlatması, büyük bir skandalın fitilini ateşledi. Görkem'in annesinin cenaze töreninde, Görkem'in babası tarafından dile getirilen sözler ise herkesi şaşkına çevirdi. Baba, Görkem'e sert bir şekilde seslenerek, "Senin annen burada canıyla cebelleşirken sen barlarda içkilerle mi raks eyliyorsun?" ifadelerini kullanarak kızına tokat attı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Görkem'in hayatı, içindeki karanlık sırlarla dolu bir labirente dönüşmüş gibi görünüyor. Sarhoş bir şekilde evine dönen Görkem, hiç beklemediği bir ihanetin ortasında kendini buluyor.

Fatih'le çıktığı gece, Görkem'i karanlık bir kaderin pençesine bırakıyor. Ancak asıl sarsıcı an, Nilay'ın bu durumu fırsat bilmesiyle geliyor. Nilay, Görkem'in zayıf anını kollayarak, karanlık planlarını hayata geçirmek için fırsatını bekliyor.

Görkem'in annesinin cenazesinde yaşanacaklar ise bu dramın doruk noktası olacak gibi görünüyor. Nilay, cesurca adımlar atarak Görkem'in ailesine her şeyi anlatacak ve Görkem'in gizli dünyasını açığa çıkaracak.

Ancak bu sadece başlangıç olacak çünkü Görkem, Nilay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde daha büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak.

Fatih ise bu karmaşık durumda nasıl bir rol oynayacak? Onun da sessiz kalmayacağı kesin. Belki de Görkem'in yaşadığı bu dramda beklenmedik bir figür olarak ortaya çıkacak.

GÖRKEM'İN DİZİDEN AYRILACAĞI İDDİALARI

Kızılcık Şerbeti dizisinin izleyicileri, beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya! İddialara göre, Görkem ve Ömer'in eski ilişkisi gün yüzüne çıkacak ve bu haberi aldıktan sonra Fatih'in tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

Şimdi ise dizi takipçilerinin kafasındaki soru, Fatih'in bu habere nasıl tepki vereceği ve Görkem karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı.

Fatih'in, Görkem ve Ömer arasındaki geçmiş ilişkisini öğrendikten sonra çılgına döneceği iddiaları ekranlardaki izleyiciler arasında hızla yayılıyor.

Eğer bu iddialar doğruysa, Fatih'in Görkem'i terk etmesiyle Görkem karakteri diziden ayrılmış olacak.

Öte yandan, Fatih Doğa'nın peşinden koşmaya devam edecek. Görkem devri kapanıp yerine yeniden Doğa geçecek...

DİZİ 7 HAZİRAN'DA SEZON FİNALİ YAPACAK

Kızılcık Şerbeti'nde herkesi şaşırtarak imam nikahı kıyan ve tesettüre giren Çimen (Selin Türkmen) yavaş yavaş aşık olduğu adamın yalanlarıyla peş peşe yüzleşmeye devam edecek. Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Giray (Kaan Taşaner) yakınlığı tam gaz ilerleyecek. Dizi 7 Haziran'da ekrana gelecek 66. bölümde bomba bir sezon finaliyle tatile girecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA