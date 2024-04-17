Görkem’in fişi çekildi! Kızılcık Şerbeti dizisinde yıldırım gibi veda; Finale ramak kala...

Görkem'in annesinin cenazesinde yaşanacaklar ise bu dramın doruk noktası olacak gibi görünüyor. Nilay, cesurca adımlar atarak Görkem'in ailesine her şeyi anlatacak ve Görkem'in gizli dünyasını açığa çıkaracak.

Ancak bu sadece başlangıç olacak çünkü Görkem, Nilay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde daha büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak.

Fatih ise bu karmaşık durumda nasıl bir rol oynayacak? Onun da sessiz kalmayacağı kesin. Belki de Görkem'in yaşadığı bu dramda beklenmedik bir figür olarak ortaya çıkacak.

GÖRKEM'İN DİZİDEN AYRILACAĞI İDDİALARI Kızılcık Şerbeti dizisinin izleyicileri, beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya! İddialara göre, Görkem ve Ömer'in eski ilişkisi gün yüzüne çıkacak ve bu haberi aldıktan sonra Fatih'in tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.