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Sultanahmet'te verdiği müstehcen pozlarla tepki toplamıştı! Eda Taşpınar'dan yeni skandal: Tarihi mekanlarda sıra dışı pozlar

Eda Taşpınar, Avrupa turuna çıktı. Tarihi mekanlarda sıra dışı pozlar verip sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu ama o bunu umursamadı...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:02
Sultanahmet’te verdiği müstehcen pozlarla tepki toplamıştı! Eda Taşpınar’dan yeni skandal: Tarihi mekanlarda sıra dışı pozlar

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyanın gözde tatil beldelerini gezmeye başladı.

Yanında gizemli sevgilisi de vardı. Fas'tan çıkıp soluğu İtalya'da aldı. Ancak geçtiğimiz yıl Sultanahmet'te verdiği müstehcen pozlarla büyük tepki çeken sosyetik güzel aynı hareketleri İtalya'ya da taşıdı. Eda Taşpınar İtalya'da ünlü bir köy olan Riomaggiore'de ortaya çıktı.

SÜREKLİ POZDA
Taşpınar Riomaggiore'de de verdiği müstehcen pozları takipçileri ile paylaşmaktan geri durmadı. Taşpınar, tarihi bölgelerdeki noktalara çıkıp bol bol fotoğraf çektirip yayınladı.

'TARİHE SAYGI YOK'
Gizemli sevgilisi tarafından çekilen karelerini görenler ise "Biraz tarihe saygı" diye uyardı. Ancak Taşpınar bu uyarıları dikkate almadı. Hatta İtalyanlar'ın bile tepkilerine kayıtsız kaldı. Birbirinden müstehcen pozlar verip hız kesmeden tatilini yaptı.

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