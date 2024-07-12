Sultanahmet’te verdiği müstehcen pozlarla tepki toplamıştı! Eda Taşpınar’dan yeni skandal: Tarihi mekanlarda sıra dışı pozlar

'TARİHE SAYGI YOK'

Gizemli sevgilisi tarafından çekilen karelerini görenler ise "Biraz tarihe saygı" diye uyardı. Ancak Taşpınar bu uyarıları dikkate almadı. Hatta İtalyanlar'ın bile tepkilerine kayıtsız kaldı. Birbirinden müstehcen pozlar verip hız kesmeden tatilini yaptı.

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