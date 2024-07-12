Başrolünü kaybeden Kızılcık Şerbeti’nden sağlam ters köşe! Sağ gösterip sol vurdular

Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim, şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK AYRILIKLAR Kızılcık Şerbeti yayınladığı sezon finali bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Dizinin uzun soluklu oyuncularından Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Selin Türkmen ve Müjde Uzman, son bölümle birlikte kadrodan ayrıldı.

Müjde Uzman, dizideki veda sürecini özel bir video ile paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Alev. Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler.