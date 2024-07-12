SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Başrolünü kaybeden Kızılcık Şerbeti'nden sağlam ters köşe! Sağ gösterip sol vurdular

Sezon finalinde Kızılcık Şerbeti dizisinden Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Selin Türkmen ve Müjde Uzman gibi önemli isimler ayrıldı. Öte yandan bir karakterin daha diziye veda edeceği iddia ediliyordu. Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, son günlerde sosyal medyada yer alan ayrılık haberleri hakkında net bir açıklama yaptı. Yakın zamanda rol arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda bir araya gelen ünlü oyuncu çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 10:11 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 10:11
Başrolünü kaybeden Kızılcık Şerbeti’nden sağlam ters köşe! Sağ gösterip sol vurdular

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Nişantaşı'nda rol arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçiren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, objektiflere takıldı. Dizide canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, hakkında çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili sorular karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkoğlu, diziden ayrılacağı yönündeki haberleri yeni duyduğunu belirterek iddialar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

"İLK KEZ SİZDEN DUYUYORUM"

Diziden ayrılacağı yönünde çıkan haberler karşısında oldukça şaşkın olduğunu belirten Türkoğlu, "Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok.

Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim, şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK AYRILIKLAR

Kızılcık Şerbeti yayınladığı sezon finali bölümüyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Dizinin uzun soluklu oyuncularından Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Selin Türkmen ve Müjde Uzman, son bölümle birlikte kadrodan ayrıldı.

Müjde Uzman, dizideki veda sürecini özel bir video ile paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Alev. Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler.

Olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu olması gerektiği gibi günlerde."

Dizinin diğer oyuncuları da sosyal medya hesaplarından diziden ayrıldıkları için duydukları üzüntüyü ve teşekkürlerini dile getirdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Türkiye İsrail’le işbirliğini onaylamayacak
Anadolu Ajansı
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi
Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
ABD Başkanı Joe Biden’dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi kürsüye Putin olarak davet etti
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
SON DAKİKA