Tüm aile dağıldı başrol gitti yerine de... Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı

Mevsim karakterinin köydeki yeni yaşamı, Zahide'ye olan benzerlikleri, ve getireceği değişiklikler, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve ilgi ile takip ediliyor.
SEVİNÇ VE HÜZÜN İÇ İÇE
Köydeki hayatın devam ettiği ve umutların yeşermeye başladığı bir dönemde, Erkan ve Filiz'in nişan töreni köyde büyük bir coşku ile kutlandı.
Tüm köyün seferber olduğu bu mutlu olay, Zahide'nin ani vefatı ile gölgeye düştü. Zahide'nin trajik ölümü, köy halkını derin bir hüzne boğdu ve Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide karakterinin dizideki yolculuğunun sona ermesi, izleyicileri derinden etkiledi.
Zahide'nin hikayesinin dramatik sonu Gönül Dağı'nın gelecek bölümlerinde neler olacağına dair merak uyandırdı.
Öte yandan Mevsim karakterinin nasıl bir etki yaratacağı, köydeki yaşamın nasıl şekilleneceği ve dizinin ana akışına etkileri, izleyici kitlesi tarafından büyük bir merakla bekleniyor.