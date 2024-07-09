Meğer tam o veda sahnesinde... Yalı Çapkını’ndaki çekim hatası yakayı ele verdi

Kafasında kulaklık olan ve kırmızı kıyafetli bir set görevlisi, yanlışlıkla kameraların kadrajına giriyor.

Fark edildiğini anlayan set görevlisi, durumu toparlamak için hızla kulaklığını çıkarıp, etraftaki diğer yolcular gibi davranmaya başlıyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI? Pelin, Seyran'a hastalık konusunu bildiğini söylediğinde, Seyran büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Bu gelişme, ikilinin arasındaki yardımlaşmayı tetiklemişti.

Ferit, sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar vermiş ve bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler almıştı.