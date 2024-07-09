16 bölümdür yayındaydı! Bahar dizisiyle ilgili karar verildi

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizi hayranlarının heyecanla beklediği ikinci sezon, Eylül ortasında televizyon ekranlarında yerini alacak.
Yeni bölümlerin hikayesi ve karakterlerin devam eden maceraları izleyicisiyle buluşacak.
"BAHAR" HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?
Bahar, Güney Kore yapımı Doctor Cha (Dr. Cha) adlı diziden uyarlanmış bir eser. Dijital platformlarda da yer alan bu dizi, ilk sezonuyla uluslararası alanda da dikkat çekti.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Dizinin merkezindeki karakter Bahar, ailesine büyük bir bağlılık gösteren ancak beklenmedik bir hastalık teşhisi alınca hayatı tamamen değişen bir kadın.
Hastalık, Bahar'ın kendisiyle ve çevresindekilerle olan ilişkilerini derinden sorgulamasına yol açıyor.