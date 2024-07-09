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16 bölümdür yayındaydı! Bahar dizisiyle ilgili karar verildi

İzleyicilerin merakla beklediği Bahar dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizinin ilk sezon finalde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından merakla takip edilmişti. 16 bölümdür yayında olan dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. İzleyicilerin merak ettiği soru yanıt buldu.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 13:47 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 13:47
16 bölümdür yayındaydı! Bahar dizisiyle ilgili karar verildi

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Bahar dizisinin hayranlarının heyecanla bekledikleri haber geldi. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, ilk sezonunun finalinde izleyicileri büyük bir merak içinde bırakmıştı. 16 bölüm boyunca ekranlardaki yerini koruyan dizinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusuydu.

KARAR VERİLDİ

Bahar dizisi ikinci sezon onayını resmen aldı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi ilk sezonunun ardından büyük bir beğeni toplamıştı.

Yapımcılar, izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği yeni sezonun çekimlerine Ağustos sonunda başlayacaklarını duyurdu.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi hayranlarının heyecanla beklediği ikinci sezon, Eylül ortasında televizyon ekranlarında yerini alacak.

Yeni bölümlerin hikayesi ve karakterlerin devam eden maceraları izleyicisiyle buluşacak.

"BAHAR" HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Bahar, Güney Kore yapımı Doctor Cha (Dr. Cha) adlı diziden uyarlanmış bir eser. Dijital platformlarda da yer alan bu dizi, ilk sezonuyla uluslararası alanda da dikkat çekti.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Dizinin merkezindeki karakter Bahar, ailesine büyük bir bağlılık gösteren ancak beklenmedik bir hastalık teşhisi alınca hayatı tamamen değişen bir kadın.

Hastalık, Bahar'ın kendisiyle ve çevresindekilerle olan ilişkilerini derinden sorgulamasına yol açıyor.

Eşi Timur ve aile içi dinamiklerde yaşanan değişimler, dizinin dram boyutunu güçlendiriyor.

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