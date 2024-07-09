16 bölümdür yayındaydı! Bahar dizisiyle ilgili karar verildi

Bahar dizisinin hayranlarının heyecanla bekledikleri haber geldi. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, ilk sezonunun finalinde izleyicileri büyük bir merak içinde bırakmıştı. 16 bölüm boyunca ekranlardaki yerini koruyan dizinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusuydu.