SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Avukat Kumru Tanyas gündeme bomba gibi düşecek! Ayça Ayşin Turan o proje için bakın ne yaptı

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, "Gölgede 39 Derece" filmi için yeniden bir araya geldi. Tunç Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, Turan ve Andıç'a Cem Davran, Pelinsu Pir, Zeynep Oymak, Ulaşcan Kutlu ve Zeynep Dinsel gibi isimler eşlik ediyor. Bugün sete çıkan film, izleyicilere etkileyici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 23:12 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 23:12
Avukat Kumru Tanyas gündeme bomba gibi düşecek! Ayça Ayşin Turan o proje için bakın ne yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gölgede 39 Derece filmi bugün sete çıktı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'ın paylaştığı filmde, avukat Kumru Tanyas ve Fatih karakterlerinin yollarının kesişmesi anlatılıyor. Filmin yönetmenliğini Tunç Şahin, görüntü yönetmenliğini ise Özgür Eken üstleniyor.

Ayça Ayşin Turan, 2017 yapımı "Meryem" dizisindeki partneri Furkan Andıç ile ikinci kez bir araya gelerek "Gölgede 39 Derece" filminde başrolü paylaşıyor.

Bir Film yapımcılığında gerçekleşen film, bugün itibariyle çekimlerine başladı. Filmin yönetmen koltuğunda Tunç Şahin otururken, görüntü yönetmenliğini Özgür Eken üstleniyor.

Filmde, avukat Kumru Tanyas rolünü canlandıracak olan Ayça Ayşin Turan, bu rol için yeni bir imajla karşımıza çıkıyor. Hikaye, Kumru Tanyas'ın bir dava için memleketi İzmir'e gitmesi ve burada Fatih ile yollarının kesişmesi etrafında dönüyor. Uygar Şirin'in kaleme aldığı senaryo, izleyicilere sürükleyici bir hikaye vaat ediyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Fatih rolünde Furkan Andıç, Şevket rolünde Fatih Al, İskender rolünde Cem Davran, Gönül rolünde Pelinsu Pir, Gülcan rolünde Zeynep Oymak, Cemo rolünde Ulaşcan Kutlu ve Hale rolünde Zeynep Dinsel yer alıyor.

40 kilo veren 49luk Linet bir deri bir kemik! Asker kaçağı itirafı ve kalça estetiği çok konuşulmuştu...40 kilo veren 49luk Linet bir deri bir kemik! Asker kaçağı itirafı ve kalça estetiği çok konuşulmuştu...
40 kilo veren 49'luk Linet bir deri bir kemik! Asker kaçağı itirafı ve kalça estetiği çok konuşulmuştu...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlıyor...
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik
Bodrum’da orman yangını: 4 koldan mücadele! İşte son durum
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü sınavlarında yeni düzenleme | Bu hatayı yapanların cezası 5 yıla çıkarıldı
Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımı dünya basınında! Otomobil endüstrisinde merkez Türkiye
Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru
İzmir Aliağa’da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine 50 milyonluk rüşvet operasyonu: 77 gözaltı
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve valilik peş peşe uyarmıştı! Ankara’da yollar dakikalar içerisinde göle döndü!
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Yalan dolan SÖZCÜ! ’Bozkurt’ istismarı ’tutanak’la çöktü... Başkan Erdoğan’a bela okuyan kadını manşete taşıdılar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Başkan Erdoğan’dan NATO zirvesi öncesi kritik mesaj! ’Teröristan’a asla müsaade yok | Gazze mesajı: Uyaracağız
SON DAKİKA