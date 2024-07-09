Avukat Kumru Tanyas gündeme bomba gibi düşecek! Ayça Ayşin Turan o proje için bakın ne yaptı

Filmde, avukat Kumru Tanyas rolünü canlandıracak olan Ayça Ayşin Turan, bu rol için yeni bir imajla karşımıza çıkıyor. Hikaye, Kumru Tanyas'ın bir dava için memleketi İzmir'e gitmesi ve burada Fatih ile yollarının kesişmesi etrafında dönüyor. Uygar Şirin'in kaleme aldığı senaryo, izleyicilere sürükleyici bir hikaye vaat ediyor.