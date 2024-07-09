Ünlü şarkıcı Linet, son dönemdeki değişimiyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Kalça bölgesindeki belirgin değişiklikler estetik operasyon iddialarını gündeme getirirken, Linet bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Estetik operasyon geçirip geçirmediği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Anck ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Linet'in son hali ve tüm merak edilenler...
Linet'in bir röportajında yaptığı asker kaçağı itirafı ise büyük yankı uyandırmıştı. İsrail'de doğduğunu belirten Linet, "Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada." sözleriyle dikkat çekmişti.
Verdiği bir konserindeki iddialı kıyafetiyle çok konuşulan 49 yaşındaki Linet'in vücudundaki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.
2020 yılındaki bir konserinde vücudunu saran bir elbise tercih eden ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı öğrenilmişti. İncecik Linet'in hayli belirginleşen kalça yapısı Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ı akıllara getirmişti.