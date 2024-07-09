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Linet'in bir röportajında yaptığı asker kaçağı itirafı ise büyük yankı uyandırmıştı. İsrail'de doğduğunu belirten Linet, "Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada." sözleriyle dikkat çekmişti.