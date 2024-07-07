3 kişi daha diziden ayrılınca... Kızıl Goncalar’da Cüneyd’in rolü değişti!

Geçtiğimiz sezon yönetmenin, Zeynep ve Cüneyd arasında bir aşk olmayacağını açıklaması ve sonrasında yeni sezon için bambaşka bir hikaye kurulduğunun duyurulması, bu iddiayı iyice alevlendirdi.

Peki, Kızıl Goncalar yeni sezonda bizleri yıllar sonrasına mı götürecek? Yoksa bu değişimler bambaşka sürprizlere mi gebe? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni sezonu bekleyeceğiz.