Sandık Kokusu’nda değişim başladı! Ekipten biri gitti, yerine bir başrol geliyor

Sandık Kokusu beklenmedik bir ayrılık haberiyle hayranlarını şaşırttı. Dizinin takipçileri Sandık Kokusu'nun geleceği ve yeni sezonda nelerle karşılaşacakları konusunda heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.
Sandık Kokusu beklenmedik bir ayrılık haberiyle hayranlarını şaşırttı. Dizinin takipçileri Sandık Kokusu'nun geleceği ve yeni sezonda nelerle karşılaşacakları konusunda heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.
YENİ SEZON, YENİ HİKAYE
Sandık Kokusu dizisi, yeni sezona yenilenmiş kadrosuyla girecek.
Yeni sezonun ilk sahneleri Urfa'da çekilecek ve dizinin ana karakteri Hasan'ın (Uğur Yücel) hikayesi ile başlayacak.
Diziye yeni katılan önemli karakterlerden biri Bora olacak. Bora ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) hikayeleri bu sezonda ele alınacak.
Ayrıca Hasan'ın kız kardeşi karakteri de dizide yer alacak. Yeni karakterler için cast çalışmaları devam ediyor.
SANDIK KOKUSU İLK SEZONDA NE ANLATTI?
Başrollerinde üç çocuk annesi Karsu ve onun yaşadığı büyük travma sonrası yaşam mücadelesine tanık olduğumuz hikaye Adana'dan İstanbul'a uzanan bir yolculukla başlıyor.
Karsu hayatının en zor zamanlarından birini yaşadıktan sonra İstanbul'a gelir.
Burada yeniden hayata tutunma çabası içinde olan bir kadın olarak karşımıza çıkar.
Onun hikayesi sadece kendi içsel yolculuğunu değil, aynı zamanda annesi Filiz ve üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kızıyla olan ilişkisini de merkeze alır.