İnci Taneleri 2. sezon öncesi atağa geçti! Spoilerin kralı geliyor, bu kez çok başka

ROLÜ NE OLACAK?
Baykal, dizide mekan sahibi bir kadını canlandıracağı iddiaları ile gündemde.
Melek Baykal'ın canlandıracağı karakterin dizideki mekan sahibi olması hikayeye yeni bir boyut getireceği söyleniyor.
Karakterin dizinin ana hikayesinde nasıl bir etki yaratacağı ve diğer karakterlerle olan ilişkileri merak konusu.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Piraye, Azem'in gerçek kimliğini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Zerre, Dilber'i Zahir'den kurtarmak için kendini feda etmeye hazır olduğunu hissetmişti.
Cihan'ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsamıştı. Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddettiğinde Cihan, Azem'e bu durumu açıklamak zorunda kalmıştı.