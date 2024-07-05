Teşkilat’ın başrolü vedasının perde arkasını açıkladı! Meğer o olaydan hemen sonra...

Ertuğrul'un ayrılığında belirleyici diğer bir faktör ise, dizi çekimleri sırasında yaşadığı ciddi sakatlıklar oldu.

Omuz, el ve ayakta meydana gelen sakatlıkların yanı sıra doktorunun kalıcı hasarlar konusunda yaptığı uyarılar, Ertuğrul'un kararında önemli bir rol oynadı.

Başarılı oyuncu aldığı doktor tavsiyelerine göre, eğer fizik tedaviye başlamazsa durumunun ameliyata kadar ilerleyebileceğini belirtti.

Bu sebeple aksiyon sahnelerine devam edemeyeceğini ve sağlığını öncelikli tutma kararı aldığını ifade etti.