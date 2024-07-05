PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Teşkilat'ın başrolü vedasının perde arkasını açıkladı! Meğer o olaydan hemen sonra...

Son zamanlarda merakla beklenen açıklama geldi. Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinden neden ayrıldığını detaylarıyla anlattı. Oyuncunun uzun süredir sürdürdüğü sessizliği, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ertuğrul, aylar sonra yaptığı açıklamada ayrılık kararının ardındaki gerçekleri ilk kez dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 13:31 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 13:31
Teşkilat’ın başrolü vedasının perde arkasını açıkladı! Meğer o olaydan hemen sonra...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teşkilat dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Serdar rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çağlar Ertuğrul, ani ayrılık kararıyla gündeme damga vurmuştu. Uzun süren sessizliğin ardından ünlü oyuncu, nedenlerini ve yaşadığı süreci detaylı bir şekilde anlattı.

AYRILIĞIN İKİ ANA SEBEBİ

Çağlar Ertuğrul, diziden ayrılma kararını etkileyen başlıca iki nedeni paylaştı.

İlk neden yapım şirketiyle olan sözleşmesinin sona ermesi oldu. Ancak bu durum oyuncunun kararında tek belirleyici olmadı.

Ertuğrul'un ayrılığında belirleyici diğer bir faktör ise, dizi çekimleri sırasında yaşadığı ciddi sakatlıklar oldu.

Omuz, el ve ayakta meydana gelen sakatlıkların yanı sıra doktorunun kalıcı hasarlar konusunda yaptığı uyarılar, Ertuğrul'un kararında önemli bir rol oynadı.

Başarılı oyuncu aldığı doktor tavsiyelerine göre, eğer fizik tedaviye başlamazsa durumunun ameliyata kadar ilerleyebileceğini belirtti.

Bu sebeple aksiyon sahnelerine devam edemeyeceğini ve sağlığını öncelikli tutma kararı aldığını ifade etti.

Ayrılık sürecinde kendisine gösterilen destek ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden Çağlar Ertuğrul, hayranlarının desteğinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Sakatlıklarının beklenen şekilde iyileşmemesi nedeniyle aldığı bu zor kararı hayranlarına açık ve net bir şekilde aktardı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haydi Türkiye! Masadaki oyunu sahada bozalım... Montella Hollanda maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!
İran’da “Türk’ün beli eğilmez” şarkılı zafer kutlaması! Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enstantaneler... Türk olduğum için şükrediyorum
Van’da skandal görüntüler! Ne Mutlu Türk’üm Diyene hazımsızlığı... Bengü konserini birbirine kattılar
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Berlin’de bizim çocuklara bozkurtlu destek: Böyle karşıladılar
Dijital Telif Yasası’nda son durum ne? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Süreç olumlu ilerliyor
İşte UEFA skandalının perde arkası! Merih Demiral’a ceza vermek için baktıkları kaynak güldürdü
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
ABD Başkanı Biden’dan düello savunması: Trump’ın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı
Merih Demiral’a 2 maç men cezası veren UEFA’dan çifte standart! İşte ikiyüzlülüğünün tarihi
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...
E-5’te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2
Kamuda tek maaş zorunluluğu! Yasa teklifi hazırlandı: İşte tüm detaylar...
SON DAKİKA