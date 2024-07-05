Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım’ın annesi vefat etti! Sosyal medyadan duyurdu



Marul Kafa'nın geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından annesinin, 'Annem 4. evre akciğer kanseri kemik ve karaciğer metaztası var 1,5 yıldır neredeyse tüm kemoterapileri aldık ve büyümeyi durduramıyoruz' şeklinde hastalığını duyurdu.