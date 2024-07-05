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Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım'ın annesi vefat etti! Sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medyada Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım acı haberi duyurdu.. Bir süredir kanser tedavisi gören annesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 17:35 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 17:35
Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım’ın annesi vefat etti! Sosyal medyadan duyurdu

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Sosyal medyada Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım, annesi Havva Yıldırım ve babası İsmail Yıldırım ile çektiği komik videolar ile tanındı.


Marul Kafa'nın geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından annesinin, 'Annem 4. evre akciğer kanseri kemik ve karaciğer metaztası var 1,5 yıldır neredeyse tüm kemoterapileri aldık ve büyümeyi durduramıyoruz' şeklinde hastalığını duyurdu.


Yaptığı paylaşımın ardından bir süre sonra annesinin yoğum bakıma kaldırıldığını duyuran Marul Kafa takipçilerinden ve sevenlerinden annesi için dua istedi.


Sosyal medya fenomeni Marul Kafa acı haberi ise bu sabah hesabından duyurdu.


Marul Kafa lakaplı Mehmet Yıldırım, annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu: "Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

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