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İki karakter yıllar sonra buluşuyor! Kurtlar Vadisi ve EDHO seyircisine müjde üstüne müjde geldi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan iki efsane oyuncu Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun, yeni bir proje ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkili "Marnalı" adlı dizi ile ekranlara dönerken yeni rollerinin nasıl bir izlenim bırakacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:49 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:49
İki karakter yıllar sonra buluşuyor! Kurtlar Vadisi ve EDHO seyircisine müjde üstüne müjde geldi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi, unutulmaz karakterlerini yeni bir heyecanla yeniden hayranlarıyla buluşturuyor. Hayranlar bu usta oyuncularında yeni serüvenlerinde nasıl bir rol üstleneceklerini sabırsızlıkla bekliyor.

YENİ KARAKTER, YENİ HEYECAN

EDHO'da Şahin Ağa karakteriyle büyük beğeni toplayan Turgay Tanülkü artık Marnalı dizisinde Hasan Baba karakteri ile ekranlara dönüyor.

Eski bir mafya babası olarak tanıtılan Hasan Baba, otoriter yapısı ve çevresindeki entrikalarla dikkat çekiyor.

Kurtlar Vadisi'nin vazgeçilmez Memati Baş'ı Gürkan Uygun bu kez Ali Reşat Marnalı karakteri ile eski patronu Hasan Baba'ya rakip oluyor. İki deneyimli oyuncunun karşı karşıya gelmesi, dizi severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

MARNALI DİZİSİNDE NELER BEKLENİYOR?

Hasan Baba'nın mafya düzeni içindeki otoriter yapısı, yeni çatışmaları ve güç mücadelelerini tetikliyor. İzleyiciler, Hasan Baba'nın nasıl bir etki yaratacağını ve Marnalı dizisindeki entrikaları büyük bir merakla bekliyor.

Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun'un oyunculuk performansları, onları dizi severlerin gözünde vazgeçilmez kılmıştı. Bu yeni projede, iki ünlü ismin bir kez daha aynı ekranda buluşması, dizi dünyasında yeni bir heyecan dalgası yaratıyor.

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