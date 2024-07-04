6 ayda 33 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti! 66'lık şarkıcı 109'dan 76 kiloya düştü! "Günde 4 bardak yeşil çay..."

Peki, Zerrin Özer'in bu inanılmaz değişiminin arkasındaki sır neydi?

Öncelikle, Özer'in bu süreçte profesyonel bir destek aldığını belirtmek gerekiyor. Bir diyetisyen eşliğinde, kendisine özel olarak hazırlanan bir diyet programını harfiyen uygulayan Özer, aynı zamanda bir spor hocası ile düzenli olarak çalışarak da vücudunu forma soktu.

Ancak, sadece diyet ve egzersiz yapmak yeterli değildi. Özer, bu süreçte motivasyonunu yüksek tutmanın ve kendisine olan inancını kaybetmemenin de büyük önem taşıdığını vurguladı.