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Cemre Baysel'in partneri ortaya çıktı! Sakla Beni dizisi bitti diye üzülmeyin! Gören sevinçten uçacak

Sevilen oyuncu Cemre Baysel, "Sakla Beni" dizisinin final yapmasının ardından hayranlarını sevindiren bir haberle geri dönüyor.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:56 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:56
Cemre Baysel’in partneri ortaya çıktı! Sakla Beni dizisi bitti diye üzülmeyin! Gören sevinçten uçacak

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Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle kısa sürede dikkat çeken "Sakla Beni" dizisi, ne yazık ki düşük reytingler nedeniyle final yaptı. OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen ve yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu dizinin sona ermesi, başrol oyuncularının akıbeti hakkında merak uyandırmıştı. Özellikle dizide İncila karakterine hayat veren güzel oyuncu Cemre Baysel'in geleceği hayranları tarafından yakından takip ediliyordu. Beklenen haber nihayet geldi; Cemre Baysel, yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor.

Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen "Sakla Beni" dizisi, düşük reytingler nedeniyle final yapmıştı.

OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen ve Nadim Güç'ün yönetmenliğinde çekilen dizinin sona ermesi, başrol oyuncularının geleceği hakkında merak uyandırmıştı.

"Sakla Beni" dizisinde İncila karakterine hayat veren Cemre Baysel, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Cemre Baysel'in hayranlarını heyecanlandıran haber ise Ay Yapım tarafından çekilecek yeni dizi "Hayat Hırsızı" ile ilgili.

Bu yeni dizide Cemre Baysel başrol olarak seyirci karşısına çıkacak. "Hayat Hırsızı" dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başlarken, Cemre Baysel'in partnerinin de yakışıklı oyuncu Burak Berkay Akgül olacağı iddia edildi. Bu haber, Cemre Baysel hayranlarını oldukça mutlu etti ve yeni dizi için büyük bir merak uyandırdı.

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