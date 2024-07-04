Cemre Baysel’in partneri ortaya çıktı! Sakla Beni dizisi bitti diye üzülmeyin! Gören sevinçten uçacak

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle kısa sürede dikkat çeken "Sakla Beni" dizisi, ne yazık ki düşük reytingler nedeniyle final yaptı. OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen ve yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu dizinin sona ermesi, başrol oyuncularının akıbeti hakkında merak uyandırmıştı. Özellikle dizide İncila karakterine hayat veren güzel oyuncu Cemre Baysel'in geleceği hayranları tarafından yakından takip ediliyordu. Beklenen haber nihayet geldi; Cemre Baysel, yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor.