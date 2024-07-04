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Yönetmenin bile gözünden kaçmış! Gönül Dağı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Gönül Dağı yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Ancak, dizinin ilk sezonunun 9. bölümünde tam dört yıl sonra fark edilen bir çekim hatası izleyicileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Dizinin bu bölümünde gerçekleşen bir yarışma sahnesinde jüri üyelerine odaklanan kamera açısının değişmesiyle birlikte arka planda bir set çalışanının ekrana girmesi dikkatlerden kaçmadı. Sahnenin heyecanı arasında fark edilmeyen bu detay yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:31 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:31
Yönetmenin bile gözünden kaçmış! Gönül Dağı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı

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Gönül Dağı yıllar sonra ortaya çıkan bir çekim hatasıyla gündeme geldi. Dizinin ilk sezonunun dokuzuncu bölümünde yaşanan olay, dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

BEKLENMEDİK MİSAFİR KAMERALARA YAKALANDI

Dizinin dokuzuncu bölümünde gerçekleşen yarışma sahnesi, nefesleri keserken bir yandan da beklenmedik bir misafiri ekranlara taşıdı.

Jüri üyelerine odaklanan kamera açısının değiştiği anlarda, arka planda bir set çalışanının net bir şekilde göründüğü fark edildi.

Dizinin sosyal medyada gündem olmasına neden olan bu çekim hatası, teknik aksaklıkların yapımlarda ne kadar dikkatli olunsa da bazen kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dizinin sadık izleyici kitlesi, bu tür küçük aksaklıkları hızla fark ediyor ve eğlenceli anekdotlar olarak sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Her ne kadar yapımlar titizlikle hazırlanmış olsa da, bu tür teknik hataların kaçınılmaz olduğu bir gerçek.

Gönül Dağı'nın izleyici kitlesi dizinin her detayını büyük bir dikkatle takip ediyor.

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