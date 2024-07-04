Yönetmenin bile gözünden kaçmış! Gönül Dağı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Dizinin sosyal medyada gündem olmasına neden olan bu çekim hatası, teknik aksaklıkların yapımlarda ne kadar dikkatli olunsa da bazen kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dizinin sadık izleyici kitlesi, bu tür küçük aksaklıkları hızla fark ediyor ve eğlenceli anekdotlar olarak sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Her ne kadar yapımlar titizlikle hazırlanmış olsa da, bu tür teknik hataların kaçınılmaz olduğu bir gerçek.

Gönül Dağı'nın izleyici kitlesi dizinin her detayını büyük bir dikkatle takip ediyor.