Neslihan Atagül’ün dizisi için tarih verildi! Rus kızı Vera’yı oynayacak! Aras Bulut İynemli, Barış Arduç...

Yönetmen koltuğunda ise " Kadın", "Camdaki Kız" ve "Sakla Beni" gibi sevilen dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Nadim Güç oturacak.

Ay Yapım'ın daha önceki projeleri arasında yer alan "Deha", "Hayat Hırsızı" ve "Aşk" dizilerinin ardından, "İşgal Günlerinde Aşk" da büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yeni dizi, izleyicilere tarihin önemli bir dönemini duygusal ve dramatik bir şekilde aktaracak.