Kızıl Goncalar’da Cüneyd krizi; 2 oyuncu apar topar ayrıldı! Mert Yazıcıoğlu yeni sezonda...

Yapım ekibinin, başlangıçta Yazıcıoğlu'nu rol için uygun görmediği, ancak ünlü oyuncunun düşük bir ücreti kabul ederek rolü aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Mert Yazıcıoğlu'nun bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş bir etkileşim aldı ve çeşitli platformlarda tartışılmaya başlandı.

MERT YAZICIOĞLU KIZIL GONCALAR'I BIRAKACAK MI? Sonunda "Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finali geldi ve izleyiciler yeni sezon için heyecanla beklemeye başladı. Ancak, dizinin sezon finaliyle birlikte başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar medya kulislerini hareketlendirdi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Mert Yazıcıoğlu'nun dizideki performansıyla beğeni toplaması, yeni sezonda farklı bir projede yer alabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için bu iddialar netlik kazanmış değil.

Dizinin hayranları ise Cüneyd karakterinin yeni sezonda olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. Sezon finalinde de bu konuda net bir açıklama yapılmadı, bu da merakı arttırdı.

2 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI Dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var. Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek. Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.