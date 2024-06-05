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Kızıl Goncalar'da Cüneyd krizi; 2 oyuncu apar topar ayrıldı! Mert Yazıcıoğlu yeni sezonda...

Kızıl Goncalar dizisinin 'Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, dizi setinin dışında verdiği bir röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir etkinlikte tarzında yaptığı değişiklikle gündeme gelen Yazıcıoğlu, sakallarını kısalttığını belirtti ve "Sakalları kısalttım ama tutacağım. Korkuyorum sonra uzamaz diye. İşimizden olmayalım," şeklinde espriyle dolu bir açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 14:53 Güncelleme 05 Haziran 2024, 14:53
Kızıl Goncalar’da Cüneyd krizi; 2 oyuncu apar topar ayrıldı! Mert Yazıcıoğlu yeni sezonda...

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Kızıl Goncalar dizisinde 'Cüneyd' karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, dizinin yapım ekibine yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

Katıldığı bir etkinlikte tarzında değişiklik yaparak sakallarını kısalttığı görülen Yazıcıoğlu, "Sakalları kısalttım ama tutacağım. Korkuyorum sonra uzamaz diye. İşimizden olmayalım." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin, Kızıl Goncalar dizisinin yapım ekibine yönelik bir gönderme olarak algılanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yapım ekibinin, başlangıçta Yazıcıoğlu'nu rol için uygun görmediği, ancak ünlü oyuncunun düşük bir ücreti kabul ederek rolü aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş bir etkileşim aldı ve çeşitli platformlarda tartışılmaya başlandı.

MERT YAZICIOĞLU KIZIL GONCALAR'I BIRAKACAK MI?

Sonunda "Kızıl Goncalar" dizisinin sezon finali geldi ve izleyiciler yeni sezon için heyecanla beklemeye başladı. Ancak, dizinin sezon finaliyle birlikte başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar medya kulislerini hareketlendirdi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Mert Yazıcıoğlu'nun dizideki performansıyla beğeni toplaması, yeni sezonda farklı bir projede yer alabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için bu iddialar netlik kazanmış değil.

Dizinin hayranları ise Cüneyd karakterinin yeni sezonda olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. Sezon finalinde de bu konuda net bir açıklama yapılmadı, bu da merakı arttırdı.

2 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI

Dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var.

Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek.

Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.

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