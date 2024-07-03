Müstakbel eşi bakın kim çıktı! Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi evleniyor! "Ben hayatta evlenemem" demişti...

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Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve En Hamarat Benim programının sunucusu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımını atıyor.

BEN EVLENEMEM DİYORDU Temizlik sevdasıyla ün kazanan ve televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Kadir Ezildi, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşıyor.