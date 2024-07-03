Müstakbel eşi bakın kim çıktı! Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi evleniyor! "Ben hayatta evlenemem" demişti...

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve En Hamarat Benim programının sunucusu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımını atıyor.
Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve En Hamarat Benim programının sunucusu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımını atıyor.
BEN EVLENEMEM DİYORDU
Temizlik sevdasıyla ün kazanan ve televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Kadir Ezildi, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşıyor.
TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla tanınan ve sonrasında "Temizlik Benim İşim" ile izleyicinin gönlünde taht kuran Ezildi, şimdi ise sevgilisi Gamze Türkmen ile evlilik hazırlıklarına başladı.
Komik açıklamalarıyla bilinen ünlü ismin dünyaevine gireceğini öğrenenler ise Kadir Ezil'dinin 'Ben evlenemem" cümlesii hatırlıyor.
TLC'de yayınlanan programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımını atıyor.
"Çarşı Çarşı Gezmeler Başladı" notuyla sosyal medya hesabından duyurduğu bu mutlu haberiyle, Ezildi'nin müstakbel nişanlısı Gamze Türkmen de merak konusu oldu.
Gamze Türkmen, Canlar Cananı Muhammed ilahisi ile tanınan Fırat Türkmen'in kardeşi olarak biliniyor. Çiftin bugün nişanlanacağı haberi, sevenlerini heyecanlandırdı.