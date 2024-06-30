Eşi Murat Kolçak Köstendil ise meğer o oyuncunun.... Kızılcık Şerbeti’nin başrolü Demet Şener’in akrabası çıktı!

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Başarılı oyuncunun akrabası ise herkesi şaşırttı. Taşçıoğlu'nun akrabası, ünlü model ve oyuncu olarak tanınan ünlü bir isim çıktı.

Türk model ve oyuncu Demet Şener, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum'da, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Taşçıoğlu ile akraba olduklarını açıklayarak takipçilerini şaşırttı.