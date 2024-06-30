67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil, son dönemde yaptığı çarpıcı itiraflarla magazin gündeminin merkezine oturdu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Genç kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek dikkatleri üzerine çeken Erbil, bu açıklamasıyla adeta bomba etkisi yarattı. Gözler hemen kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan'a çevrildi...
67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar! "Genç kadınlardan hoşlanıyorum" dedi gözler Gülseren Ceylan'a döndü...
Kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile tam gaz ilişkilerine devam eden Mehmet Ali Erbil, başta kızı Yasmin Erbil'in engellemelerine yoluna devam etti.
Daha önce birçok kez kendisinden yaşça küçük kadınlarla aşk yaşayan Erbil, 2019'da 22'lik Alisa Nasya'ya gönlünü kaptırmıştı.