67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar! "Genç kadınlardan hoşlanıyorum" dedi gözler Gülseren Ceylan'a döndü! Kendisinden 40 yaş küçük....

67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil, son dönemde yaptığı çarpıcı itiraflarla magazin gündeminin merkezine oturdu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Genç kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek dikkatleri üzerine çeken Erbil, bu açıklamasıyla adeta bomba etkisi yarattı. Gözler hemen kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan'a çevrildi...