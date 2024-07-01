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Kızıl Goncalar'dan jet gibi karar; Cüneyd'in rolü değişti! Özgü Namal sette kriz çıkarınca...

Kızıl Goncalar, sezon finaliyle izleyicilere veda etti. Ancak final bölümü, bazı soru işaretleri ve eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle başkarakter Cüneyd'in beklenmedik tavırları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cüneyd'in final bölümünde babasının gerçeklerle yüzleşmesine rağmen sessiz kalması, izleyiciler tarafından "tutarsızlık" olarak yorumlandı. Diziye damgasını vuran bir diğer konu ise Özgü Namal'ın setteki titizliği oldu. Uzun bir aradan sonra Kızıl Goncalar ile ekranlara dönen başarılı oyuncunun, sette kendi kurallarını koyduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Kızıl Goncalar’dan jet gibi karar; Cüneyd’in rolü değişti! Özgü Namal sette kriz çıkarınca...

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Başrollerini Özgü Namal ve genç oyuncu kadrosunun paylaştığı "Kızıl Goncalar", sezon finaliyle ekranlara veda etti. Ancak final bölümü, bazı izleyicileri tatmin etmekten uzak kaldı. Özellikle başkarakter Cüneyd'in tutarsız tavırları ve senaryodaki bazı soru işaretleri, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Cüneyd'in Dönüşümü Şaşkınlık Yarattı

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir karakter grafiği çizen Cüneyd, final bölümünde annesinin ölümündeki gerçeklerle yüzleşti.

Ancak izleyiciler, Cüneyd'in amcasından şüphelendiği dönemdeki öfkeli ve sert tavırlarının yerini, babasına karşı şaşırtıcı bir sessizliğe bırakmasına anlam veremedi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Cüneyd neden babasına karşı bu kadar tepkisiz?" sorusunu gündeme getirdi.

CÜNEYD KIZIL GONCALAR'DAN AYRILDI MI?

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon için ekibine katılacak yeni bir oyuncu henüz yok. Dizinin etkileyici oyunculuğuyla beğeni toplayan Cüneyd efendisi Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki sahnenin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Zeynep'in Hikayesi Geri Planda mı Kaldı?

Dizinin başlangıcında ön planda olan Zeynep karakteri, bölümler ilerledikçe geri plana itildi.

Özellikle Cüneyd'in geçmişine odaklanılmasıyla birlikte Zeynep'in hikayesi ve duyguları ikinci plana düştü.

Bazı izleyiciler, dizinin odak noktasının kaydığını ve Zeynep'in haksızlığa uğradığını savundu.

Özgü Namal'ın Setteki Titizliği Krize mi Neden Oluyor?

"Kızıl Goncalar"ın kamera arkasında da sular durulmuyor. Başrol oyuncusu Özgü Namal'ın setteki titizlik hastalığı, ekip arkadaşlarını çileden çıkartıyor.

İddiaya göre Namal, oturduğu sandalyeyi bile evinden getiriyor ve makyajını kimseye yaptırmıyor.

Hatta sette kendi getirdiği sandalyesine kimsenin oturmasına izin vermeyen Namal'ın, yüzüne bakılarak konuşulmasından bile rahatsız olduğu söyleniyor.

Bazı set çalışanları ise Namal'ın titizliğinin sette gerginlik yarattığını ve işleyişi zorlaştırdığını belirtiyor.

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