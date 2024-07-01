Kızıl Goncalar’dan jet gibi karar; Cüneyd’in rolü değişti! Özgü Namal sette kriz çıkarınca...

Başrollerini Özgü Namal ve genç oyuncu kadrosunun paylaştığı "Kızıl Goncalar", sezon finaliyle ekranlara veda etti. Ancak final bölümü, bazı izleyicileri tatmin etmekten uzak kaldı. Özellikle başkarakter Cüneyd'in tutarsız tavırları ve senaryodaki bazı soru işaretleri, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Cüneyd'in Dönüşümü Şaşkınlık Yarattı
Sezon boyunca inişli çıkışlı bir karakter grafiği çizen Cüneyd, final bölümünde annesinin ölümündeki gerçeklerle yüzleşti.
Ancak izleyiciler, Cüneyd'in amcasından şüphelendiği dönemdeki öfkeli ve sert tavırlarının yerini, babasına karşı şaşırtıcı bir sessizliğe bırakmasına anlam veremedi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Cüneyd neden babasına karşı bu kadar tepkisiz?" sorusunu gündeme getirdi.