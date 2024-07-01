Kızıl Goncalar’dan jet gibi karar; Cüneyd’in rolü değişti! Özgü Namal sette kriz çıkarınca...

Başrollerini Özgü Namal ve genç oyuncu kadrosunun paylaştığı "Kızıl Goncalar", sezon finaliyle ekranlara veda etti. Ancak final bölümü, bazı izleyicileri tatmin etmekten uzak kaldı. Özellikle başkarakter Cüneyd'in tutarsız tavırları ve senaryodaki bazı soru işaretleri, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.