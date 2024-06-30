66'lık Banu Alkan'a 9 kilo verdiren diyet! 66 yaşında 42 beden olma sırrı! "2 ay boyunca otelde..."

Banu Alkan'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, aldığı kilolar nedeniyle sık sık eleştirilse de, sonunda kilo verme yöntemini buldu ve başarılı oldu. İşte Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren diyetinin detayları...
Banu Alkan'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, aldığı kilolar nedeniyle sık sık eleştirilse de, sonunda kilo verme yöntemini buldu ve başarılı oldu. İşte Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren diyetinin detayları...
7 AY REJİM + SPA İLE ZAYIFLADI
Banu Alkan 2013 yılında verdiği bir röportajda konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim. Spa ve masajla vücudumu forma soktum. " dedi.
"Çevremdeki insanlar verdiğim 9 kilo için sağlık sorunlarımın olacağından korkuyorlar. Ama her şey yolunda. "
Bu diyet listesi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile Banu Alkan, sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başardı. Siz de sağlıklı ve dengeli bir diyetle hedeflerinize ulaşabilirsiniz! 🌟