MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Danilo Zanna'nın 2021 yılında boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'i görenler "Ah be şefim" demeden edemedi. Danilo Zanna'nın oğlunun annesi olarak da bilinen Tuğçe Demirbilek'e gelin hep birlikte bakalım...
MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlardı! Güzelliğiyle hayran bıraktı: "Ah be şefim..."
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturdu MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir dönü pir döndü.
Ana kadroya geçmek için yarışmacılar büyük çaba sarf ederken programın hiç kuşkuşuz en dikkat çeken isimleri arasında Danilo Zanna yer alıyor.