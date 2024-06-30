MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlardı! Güzelliğiyle hayran bıraktı: "Ah be şefim..."

MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Danilo Zanna'nın 2021 yılında boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'i görenler "Ah be şefim" demeden edemedi. Danilo Zanna'nın oğlunun annesi olarak da bilinen Tuğçe Demirbilek'e gelin hep birlikte bakalım...