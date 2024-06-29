Gönül Dağı’ndan can sıkacak karar! 8 ayrılık sonrası veda ediyor

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Sezon finalinin bir diğer çarpıcı olayı ise Elif hemşirenin erken doğum yapması oldu. Hastane koridorlarında yaşanan bekleyiş, bölümün en dikkat çekici anları arasında yer aldı. Elif ve bebeğinin sağlık durumu, Gedelli Köyü'nün tüm sakinlerini tedirgin etti.

ERKAN VE FİLİZ'İN MUTLU GÜNÜ Sezon finalinde yaşanan hüzünlerin yanı sıra Erkan ve Filiz çiftinin isteme merasimi köyde sevinç kaynağı oldu. Ancak Zahide'nin ani ölüm haberi, bu mutlu anın gölgesinde kalmasına neden oldu.