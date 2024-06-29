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Gönül Dağı'ndan can sıkacak karar! 8 ayrılık sonrası veda ediyor

Gönül Dağı 142. bölümüyle sezon finalini gerçekleştirdi. Gedelli Köyü'nde geçen hikayelerle dikkat çeken dizi, Zahide karakterinin hüzünlü veda sahnesiyle unutulmaz anlar yaşattı. Yurtdışında yeni bir hayat kurma hayalleriyle dolu olan Zahide'nin, Ecem Özkaya tarafından canlandırılan karakteri köye dönüşüyle izleyicileri şaşırttı. Ancak bu dönüş beklenmedik bir ölümle sonuçlandı ve hem köy halkını hem de dizi severleri derinden sarstı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 13:15 Güncelleme 29 Haziran 2024, 13:15
Gönül Dağı’ndan can sıkacak karar! 8 ayrılık sonrası veda ediyor

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Sezon finalinin bir diğer çarpıcı olayı ise Elif hemşirenin erken doğum yapması oldu. Hastane koridorlarında yaşanan bekleyiş, bölümün en dikkat çekici anları arasında yer aldı. Elif ve bebeğinin sağlık durumu, Gedelli Köyü'nün tüm sakinlerini tedirgin etti.

ERKAN VE FİLİZ'İN MUTLU GÜNÜ

Sezon finalinde yaşanan hüzünlerin yanı sıra Erkan ve Filiz çiftinin isteme merasimi köyde sevinç kaynağı oldu. Ancak Zahide'nin ani ölüm haberi, bu mutlu anın gölgesinde kalmasına neden oldu.

GÖNÜL DAĞI'NDAN BU SEZON KİMLER AYRILDI?

Bu sezon Gönül Dağı'na veda eden isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:

1-Sude Zülal Güler (Yeşim Somer, 104-120. bölüm)
2- Özcan Varaylı (Rüstem Öztürk, 112-120. bölüm)
3- Merve Yıldız (Yasemin, 81-90, 118-125. bölüm)

4- Ali Düşenkalkar (Muammer Kaya, 1-116. bölüm)
5- Beril Karademir (Sedef Durmaz, 1-103. bölüm)
6- Ali Toptaş (İsmet Durmaz, 1-103. bölüm)

7- Kadir Bertan (Garip Fersoy, 66-103. bölüm)
8- Özlem Mert Köseoğlu (Özlem Uysal, 74-103. bölüm)
9- Ecem Özkaya (Zahide Kaya/Arslan, 1-103. bölüm) Zahide'nin hikayesi bu sezon finali itibariyle bitirildi.

Gönül Dağı'nın sezon finalinde Gülsüm öğretmen, velilere yönelik verdiği dersle eğitimin önemini bir kez daha altını çizdi. İlk sınıfı bitiren çocukların karnelerini almaya hazırlanan aileler Gülsüm öğretmenin sözleriyle duygulandı.

Gedelli Köyü'nde geçen bu sezonun son bölümü, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken yeni sezon için merak uyandıran birçok soruya da kapı araladı.

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