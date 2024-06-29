Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin kameralar karşısında! Sinan Çetin ile küs mü? İlk kez açıkladı

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcı oğlu ile bir yeni bir aşka yelken açmıştı.Ancak bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan Deniz, gönlünü Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'e kaptırdı. Ağzı kulaklarında olan ünlü oyuncu sevgilisi ile ilk kez kameralar karşısına çıktı. Öte yandan Rafael Cemo Çetin, Sinan Çetin ile ilgili soruya da cevap verdi.