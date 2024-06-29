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Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin kameralar karşısında! Sinan Çetin ile küs mü? İlk kez açıkladı

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcı oğlu ile bir yeni bir aşka yelken açmıştı.Ancak bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan Deniz, gönlünü Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'e kaptırdı. Ağzı kulaklarında olan ünlü oyuncu sevgilisi ile ilk kez kameralar karşısına çıktı. Öte yandan Rafael Cemo Çetin, Sinan Çetin ile ilgili soruya da cevap verdi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 15:19 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:43
Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin kameralar karşısında! Sinan Çetin ile küs mü? İlk kez açıkladı 1

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündeme geliyor.

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin kameralar karşısında! Sinan Çetin ile küs mü? İlk kez açıkladı 2
İlk kez görüntülendiler!

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evleneceği konuşulan Deniz, sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktalamıştı.

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin kameralar karşısında! Sinan Çetin ile küs mü? İlk kez açıkladı 3

Daha sonra Mert Yazıcıoğlu ile dolu dizgin bir aşka yelken açan Deniz'in yüzü bu ilişkiden yana da gülmemişti.

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