O çekim hatası ölümü doğruladı! Kızılcık Şerbeti cenaze sahnesiyle ifşa oldu; Görkem ve Giray...

Bazı kesimler, holding sahibi Giray gibi güçlü bir ismin bu ilişkiyle ne amaçladığını sorgularken, dikkatli izleyicilerden bazıları ise gizemli kadının daha önce dizide gördüğümüz bir karakter olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İlk sezonda yer alan Melike karakterinin, Giray'ın evindeki kadın olabileceği iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak bu teorinin ne kadar gerçeği yansıttığını sadece zaman gösterecek. Yeni sezon fragmanlarında ve tanıtımlarında bu gizemin çözülüp çözülmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Kızılcık Şerbeti'nde Gözden Kaçan Çekim Hataları Tekrar Viral Oldu
Voleybol Sahnesindeki Esrarengiz Kayboluş!
En çok konuşulan hatalardan biri, son bölümdeki voleybol maçı sahnesinde yaşandı. Bir oyuncunun servis atışı sırasında ortadan kaybolması, izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Bu durum, sosyal medyada espri konusu olurken, bazı izleyiciler de dizinin prodüksiyon kalitesini sorgulamaya başladı.
Ölüm Sahnesindeki Gülümseme Tepki Çekti
Daha önceki bölümlerinde de bazı çekim hataları tespit edilen "Kızılcık Şerbeti"nde, Görkem'in annesinin ölüm sahnesi de çok konuşulmuştu.
Duygu yüklü bu sahnede, arka planda görünen bir sağlık çalışanının gülümsemesi, sahnenin dramatik atmosferini bozduğu gerekçesiyle izleyicilerin tepkisini çekmişti.
Detaylara Dikkat Edilememesi Eleştiriliyor
Kıvılcım ve Ömer'in araba sahnelerindeki emniyet kemeri detayı da, dizinin takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Aynı sahne içinde sürekli yer değiştiren emniyet kemerleri, izleyici deneyimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştiri topladı. İzleyiciler, yapımcıların bu tür basit hatalara düşmemesi için detaylara daha fazla özen göstermesi gerektiği görüşünde birleşiyor.