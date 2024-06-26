Son Yaz’ın unutulmaz oyuncusu geliyor! Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu

Cemre Baysel'in partneri olarak Alperen Duymaz, Hayat Hırsızı dizisinde Civan rolüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gonca Vuslateri ise Leyla'nın üvey annesi "Nur" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ay Yapım imzalı dizi hakkında merak edilen detaylar ortaya çıktı. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...
AVENDA BRASIL KONUSU NEDİR?
"Avenida Brasil," Brezilya'da büyük bir fenomen haline gelmiş bir televizyon dizisidir. Ülke genelinde büyük ilgi gören dizi, Cuma akşamları elektrik şebekelerini zorlayacak kadar popüler hale gelmiştir.
Dizinin hikayesi, küçük bir kızın büyüyüp babasının intikamını almaya çalışmasını konu alır ve karmaşık ilişkilerle dolu bir melodrama sahiptir. Avenida Brasil, Brezilya'nın giderek büyüyen orta sınıfının hayatına ayna tutarak ve bu kesimin tüketim alışkanlıklarını yansıtarak da büyük başarı elde etmiştir.