Ege sahilleri zengin turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Ege sahilleri zengin turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Dünyanın en zenginlerinden biri olan Jeff Bezos'un 136 metrelik yatı şu anda Bodrum koylarını turlarken Rus milyarder Aleksander Svetakov'un da 72 metrelik yatıyla Fethiye'ye demir attığı öğrenildi.
2.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Aleksander Svetakov, eşi ve dört çocuğuyla birlikte 'Cloudbreak' adlı ultra lüks yatında tatil yapıyor.
Rus milyarder ve ailesi önceki gün Fethiye'deki ünlü tatil köyünün koyunda denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Svetakov ve ailesinin Göcek ve Bodrum koylarında tatiline devam edeceği öğrenildi.
Bu arada Svetakov, 2020 yılında aynı yatıyla Bodrum'a gelmiş ve esnafın yüzünü bir hayli güldürmüştü. Yalıkavak'taki ünlü bir beach'i kapatmış ve o günün parasıyla sadece 7 bin 500 lira bahşiş bırakmıştı.
Bakalım bu tatilinde, Fethiye, Göcek ve Bodrum'da hangi mekanları şenlendirip cirolarını arttıracak.
Günaydın'dan Bülent Cankurt''un haberine göre; Aleksander Svetakov'un, 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatında; bir helikopter, büyük bir havuz ve ciddi bir helikopter, büyük bir havuz ve sinema salonu bile yer alıyor.