44'lük oyuncu 50 kiloya jet hızıyla düştü! "Aslında yiyerek..." 1 ayda 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu metodu!

Ünlüler dünyasının göz alıcı simaları, fit görünümleriyle hayranlık uyandırırken, sağlıklı yaşam sırları da merak konusu oluyor. Peki, yoğun tempoları arasında nasıl formda kalmayı başarıyorlar? İşte, sağlıklı yaşam yolculuğunda ilham veren bir isim: Burçin Terzioğlu .

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu , son dönemde hızla verdiği 8 kiloyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak dikkat çekici olan sadece kilo vermesi değil, bunu yaparken yemek yemekten de vazgeçmemiş olmasıydı. Peki, yoğun çalışma temposunda bu dengeyi nasıl kurdu?

Dengeli Beslenmenin Gücü: Terzioğlu'nun Formülünde Neler Var?

Terzioğlu, başarısının sırrını sağlıklı ve dengeli beslenmeye borçlu olduğunu belirtiyor. Yoğun geçen günlerde dahi protein, kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin besinleri tercih ettiğini, abur cubur tüketimini sınırlandırdığını ve porsiyon kontrolüne dikkat ettiğini vurguluyor.

Terzioğlu açıklamasında, "Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. 1 aylık süreçte 7-8 kilo verdim. Aslında yiyerek kilo verdim. Yoğun tempo arasında yememe rağmen eridim..." dedi.