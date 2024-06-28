Bahar’da kantarın topuzunu kaçıracak ayrılıklar silsilesi! Diziyi finalin eşiğine getirecek

Sezonun en çarpıcı sahnelerinden biri, Timur'un zorlu ameliyatıydı. Timur'un geçirdiği beklenmedik ameliyat, final bölümünün en göze çarpan sahnelerinden biriydi. Ameliyat sırasında yaşananlar ve Timur'un kalbinin durma anı, izleyicileri derin bir endişe ve meraka sürükledi. Bu sahne, final bölümünün en çok konuşulan anları arasında yerini aldı.