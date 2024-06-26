36 yaşında 57 kilo olma sırrı! Aslıhan Güner'i 34 bedene düşüren tek formül! "Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum..."

"Uzak durmam gerekenleri çok iyi biliyorum ve yememeye de çalışıyorum. Ancak kendime kesinlikle hiçbir şey için yasak koymuyorum. Aksi halde bu yasakların canımın daha çok çekeceği bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum. Her besin grubundan belli miktarda yemeye dikkat ediyorum. En zayıf yanım tatlıya olan aşırı düşkünlüğüm; çok zor da olsa kendi kendime dengelemeye çalışıyorum."