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Bakın Polat Alemdar'ı kim oynayacakmış! Kurtlar Vadisi'ndeki başrol gerçeği ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi, izleyicileri ekranlara kilitleyen efsanevi karakteri Polat Alemdar ile uzun yıllar boyunca gönüllerde taht kurmuştu. Ancak son günlerde ortaya atılan bir iddia, dizinin sıkı takipçilerini derinden sarsacak nitelikte. İddiaya göre, Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları, Polat Alemdar karakterini canlandırması için ilk olarak başka bir isme teklif götürmüş.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:33 Güncelleme 27 Haziran 2024, 09:39
Bakın Polat Alemdar’ı kim oynayacakmış! Kurtlar Vadisi’ndeki başrol gerçeği ortaya çıktı

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Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinde efsanevi bir iz bırakmış, Polat Alemdar karakteriyle dikkat çeken bir dizi olarak biliniyor. Ancak son günlerde ortaya atılan şaşırtıcı bir iddia dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, bu unutulmaz karakter için ilk tercih aslında şimdiki yıldızı Necati Şaşmaz değil başka bir isimmiş.

İZLEYİCİ BU GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Cenk Torun 90'lı yılların sonunda Çılgın Bediş dizisiyle dikkat çeken bir isimdi.

Özellikle Çılgın Bediş dizisindeki Oktay karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Torun, bir dönem Kurtlar Vadisi yapımcıları tarafından Polat Alemdar rolü için düşünülmüş.

Ancak ünlü oyuncunun Polat Alemdar için yapılan teklifi askerlik hizmeti nedeniyle reddetmek zorunda kaldığı iddia edildi.

Peş peşe ortaya atılan iddiaların ardından Cenk Torun bu teklifin hangi rol için olduğunu söylemediklerini açıkladı. Ama iddialar Polat Alemdar olduğu yönündeydi.

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"O dönem bana bu proje geldiğinde. Ben kesinlikle Polat Alemdar ismini söylemedim. Onu herhalde arkadaşlar öyle uygun görüp yazdılar.

Kurtlar Vadisi projesi geldi bana, düşünür müsün diye sordular. O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti.

Böyle bir durum var, ne yapmalıyız dedim. Eğer asker kaçağı olarak bu projeye başlarsan, setten seni alır götürürler dediler. O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım. Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."

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