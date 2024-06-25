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Rol alacağı dizi belli oldu! Diriliş Ertuğrul'un başrolü geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul dizisiyle milyonların gönlünde taht kuran başrol oyuncusu, uzun bir aradan sonra yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. Hayranlarının uzun süredir merakla beklediği bu gelişme televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yeni dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz net bir tarih verilmiş değil.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:24 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:24
Rol alacağı dizi belli oldu! Diriliş Ertuğrul’un başrolü geri dönüyor

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Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu, yeni projesiyle televizyon dünyasına geri dönüyor. Ünlü oyuncunun yeni dizisinin konusu ve karakteri hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da, oyuncunun performansı şimdiden merakla bekleniyor.

YENİ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Esra Bilgiç yeni dizisi Zamanın Kapıları ile uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor.

Bilgiç'in yanı sıra yetenekli oyuncu Birkan Sokullu da başrolde yer alacak. İkilinin yer aldığı bu yeni projede seyircileri yeni bir hikaye bekliyor.

DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERLER

Zamanın Kapıları asosyal bir yaşam süren genç bir bilgisayar dehası olan Sinan ile ülkenin en büyük iş insanlarından birinin kızı Nevra'nın yollarının kesişmesiyle başlayan olayları konu alıyor.

Bu beklenmedik karşılaşma, her iki karakter için de hayatlarında yeni başlangıçlar ve dönüşümler getirecek.

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan Zamanın Kapıları TOD TV tarafından 2024 yılı içinde yayınlanacak.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç Türk oyuncu olarak bilinmektedir ve 14 Ekim 1992'de Ankara'da doğmuştur. Bilgiç, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile 2014-2019 yılları arasında 5 sezon boyunca ekrana gelmiştir.

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