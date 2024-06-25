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MasterChef Mehmet Yalçınkaya zayıflık sırrını açıkladı! "Buna borçluyum..." 50'lik Mehmet Şef'in 40 bedene düşüren diyeti!

MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni sezonu, jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın dikkat çekici değişimiyle başladı. Ünlü şef, verdiği kilolarla izleyicilerin ilgisini üzerine çekti. Yarışmanın son bölümünde bir yarışmacının kilo kaybını fark eden Mehmet Şef, kendi zayıflama sırrını da açıkladı. İşte Mehmet Şef'in etkileyici kilo verme hikayesi ve bu süreçte uyguladığı yöntemler...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 08:35 Güncelleme 26 Haziran 2024, 08:35
MasterChef Mehmet Yalçınkaya zayıflık sırrını açıkladı! Buna borçluyum... 50’lik Mehmet Şef’in 40 bedene düşüren diyeti!

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı ve jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, dikkat çeken kilo verme başarısıyla gündeme geldi. Yarışmanın son bölümlerinde gözle görülür şekilde zayıflayan şef, kilo verme sırrını izleyicilerle paylaştı.

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI!

Mehmet Yalçınkaya "Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok. Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum" ifadelerine yer verdi.

Sabah:

Kahvaltı: 🍋 Bir bardak limonlu su 🥣 Yulaf ezmesi veya tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri ve yumurta 🍓 Taze meyve (meyve türüne göre, örneğin çilek veya muz)

Ara öğün: 🧀 Bir dilim kepekli ekmek üzerine lor peyniri veya az yağlı peynir 🍋 Bir bardak limonlu su

Öğle:

Öğle yemeği: 🥗 Bol yeşillikli salata (marul, roka, salatalık, domates gibi) 🐟 Izgara tavuk veya ızgara balık 🍋 Bir bardak limonlu su

Ara öğün: 🥜 Bir avuç badem veya ceviz 🍋 Bir bardak limonlu su

Akşam:

Akşam yemeği: 🍆 Izgara sebze (patlıcan, kabak, biber gibi) 🍚 Bulgur pilavı veya kepekli pirinç 🍋 Bir bardak limonlu su

Ara öğün (isteğe bağlı): 🍏 Bir meyve veya bir bardak yoğurt 🍋 Bir bardak limonlu su

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