MasterChef Mehmet Yalçınkaya zayıflık sırrını açıkladı! "Buna borçluyum..." 50'lik Mehmet Şef'in 40 bedene düşüren diyeti!

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI!

Mehmet Yalçınkaya "Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok. Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum" ifadelerine yer verdi.