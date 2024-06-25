15 günde 15 kilo verdiren Gupse Özay diyeti! 39'luk oyuncu 57 kiloya jet hızında düştü! "Kavun çekirdeği ile..."

Ara: Bir bardak ayran veya bir fincan çay

Öğle: Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu

Akşam: Izgarada hazırlanmış tavuk veya balık eti ve bir bardak ılık su

Öğle: Bir kase mercimek veya mantar çorbası

Ara: Bir haşlanmış yumurta ve bir fincan yeşil çay

Detoksun Etkileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gupse Özay, sıvı diyetin etkisini vurgulayarak, kısa sürede büyük bir kilo kaybı yaşadığını belirtiyor. Ancak bu hızlı kilo verme yöntemi her birey için aynı sonucu vermeyebilir. Diyet programına başlamadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.

Uzun vadeli sıvı diyetlerin bazı riskleri bulunmaktadır. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının uzun vadede daha iyi sonuçlar elde etmede önemli olduğu unutulmamalıdır.