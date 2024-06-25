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Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak? Cüneyd Efendi geri dönüyor! Sete çıkma tarihi...

Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak gibi birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı bu iddialı yapımın ne zaman başlayacağı, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteri, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, dizinin yeni sezon başlangıç tarihi hakkında beklenen açıklama nihayet yapıldı. İşte Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonuyla ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 07:51 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:51
Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak? Cüneyd Efendi geri dönüyor! Sete çıkma tarihi...

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Kızıl Goncalar dizisi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteri, seyirciler tarafından büyük ilgi görürken konu hakkında beklenen haber geldi. İşte detaylar...

Gold Film'in başarılı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak gibi usta oyuncuların paylaştığı dizi için araştırmalar hızlandı.

Dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü isim Ömür Atay otururken, senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. Kızıl Goncalar, dramatik hikayesiyle dikkat çekiyor. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd efendi karakteri, seyirciler tarafından büyük beğeni topluyor.

Yeni sezon için planlanan çekimler, Eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Dizinin yapımcıları ve yönetmeni, seyircilere daha da heyecan verici ve kaliteli bir içerik sunmak için titizlikle çalışıyor. Geçen sezonun başarısının ardından, yeni sezonun da aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunda ekibe katılacak yeni oyuncular henüz açıklanmadı. Ancak dizinin geniş ve yetenekli oyuncu kadrosuyla, seyircilerin ilgisini çekmeye devam edeceği kesin görünüyor. Dizinin planlanan yayın tarihi ise Eylül ayının son haftası olarak belirlenmiş durumda.

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