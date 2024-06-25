2. sezon çekimleri uzatıldı! Kızıl Goncalar’da taş çatlatacak karar; Nedeni ise...

Sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan ve sık sık eleştirilerin hedefi olan "Kızıl Goncalar" dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. İzleyiciler, dizinin ne zaman sete çıkacağını merakla beklerken, nihayet bu konuda bir açıklama geldi. "Kızıl Goncalar" dizisinin yeni sezonu için sete çıkma tarihi belli oldu!