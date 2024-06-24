64’lük sanatçı 2 adımda 38 beden kaldı! 3 ayda 5 kilo verdiren Demet Akbağ diyeti! Meğer İclal Aydın’la beraber...

Ata Demirer ile başrolü paylaştığı Eyyvah Eyvah filmi için 2011 yılında kilo veren Demet Akbağ'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. 64 yaşındaki ünlü sanatçı, mayolu sahneler için aylar öncesinden hazırlandı. İşte o dönemde Demet akbağ'ın uyguladığı zayıflama yöntemi ve tüm merak edilenler...
EYVAH EYVAH FİLMİ İÇİN 3 AYDA 5 KİLO VERDİ
2011 yılında pilatesle vücudunu fit hale getiren Demet Akbağ, üç ay sonunda 5 kilo verdi. Ancak ünlü sanatçının mayolu sahnelerdeki fit görüntüsü, görenleri şaşkına çevirdi. Akbağ'ın sadece 5 kilo verdiğine inanmayanlar, daha fazla zayıfladığını düşündü. Bu yorumlara yanıt veren Akbağ, "Yağlarım gitti, kasa dönüştü," diyerek dönüşümünün sırrını açıkladı.
İCLAL AYDIN'LA BİRLİKTE DİYET YAPTI
İclal Aydın tarafından kaleme alınan bir köşe yazısında ise ünlü oyuncu Demet Akbağ ile uyguladığı diyeti aktarıyor. 2004 yılında yazılan bu yazıdan öne çıkan zayıflama sırlarını sizler için derledik.