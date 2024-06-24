64’lük sanatçı 2 adımda 38 beden kaldı! 3 ayda 5 kilo verdiren Demet Akbağ diyeti! Meğer İclal Aydın’la beraber...

İclal Aydın, Demet Akbağ ile birlikte uyguladığı diyet listesini şu ifadelerle paylaşıyor;

"Vizontele Tuuba'nın çekimleri için Van'a gitmek zorunda kaldım. Bu ne demekti? Çekim şartları içinde bu program büyük olasılıkla aksayacak demekti. Ama beni moral anlamda çok destekleyen biri vardı. Demet Akbağ! Demet de kendine göre fazla bulduğu birkaç kilonun derdindeydi ve biz iki arkadaş şöyle bir yöntem uyguladık."