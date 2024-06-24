Kızılcık Şerbeti setinde yıldırım gibi karar; Giray’ın rolü değişti! Doğa ve Görkem...

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Kızılcık Şerbeti olmasa mutlaka "Kaos" olur diye düşündüğümüz dizi, sezon finalinde olay üstüne olay yaşatarak izleyicilere veda etti. Hangi olay daha çok tetikledi bilinmez ama Giray'ın beklenmedik hamlesi izleyicileri fazlasıyla üzdü.





Giray'ın Hamlesi Şok Yarattı



Giray'ın, izleyicilere "mükemmel erkek gerçekten yokmuş" dedirten hamlesi, sezon finalinin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Konuştuğu gizemli kadının kim olduğu ve neyin intikamını alacağı sorusu ise merakla bekleniyor. Keşke böyle olmasaydı diyen izleyiciler, Doğa'nın masumken neden üzüldüğünü anlamakta zorlanıyor.