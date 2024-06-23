2 çocuk sonrası cayır cayır yağ yaktı! 33’lük Hazal Kaya’yı ışık hızıyla zayıflatan diyet! Ne spor ne diyet tek sırrı...

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Hazal Kaya , ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra hızla eski formuna kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki güzel oyuncunun kısa sürede nasıl bu kadar fit göründüğü merak konusu oldu. İşte Hazal Kaya'nın ışık hızıyla zayıflamasının sırrı!

NE DİYET NE SPOR!

Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini vurgulayarak zayıflık sırrını şu sözlerle açıkladı: "Klasik sağlıklı beslenme için arada meyve ve sebze suyu içiyorum. Detoks diyet falan hiç bana göre değil."