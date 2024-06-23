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2 çocuk sonrası cayır cayır yağ yaktı! 33'lük Hazal Kaya'yı ışık hızıyla zayıflatan diyet! Ne spor ne diyet tek sırrı...

Hazal Kaya, iki çocuk annesi olmasına rağmen fit ve sağlıklı görünümüyle göz kamaştırıyor. 33 yaşındaki başarılı oyuncu, formda kalmanın sırlarını ve uyguladığı zayıflık yöntemlerini paylaşarak, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Hazal Kaya'nın sağlıklı ve fit kalma formülü...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:25 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:25
2 çocuk sonrası cayır cayır yağ yaktı! 33’lük Hazal Kaya’yı ışık hızıyla zayıflatan diyet! Ne spor ne diyet tek sırrı...

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Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Hazal Kaya, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra hızla eski formuna kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki güzel oyuncunun kısa sürede nasıl bu kadar fit göründüğü merak konusu oldu. İşte Hazal Kaya'nın ışık hızıyla zayıflamasının sırrı!

NE DİYET NE SPOR!

Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini vurgulayarak zayıflık sırrını şu sözlerle açıkladı: "Klasik sağlıklı beslenme için arada meyve ve sebze suyu içiyorum. Detoks diyet falan hiç bana göre değil."

CAYIR CAYIR YAĞ YAKAN SEBZE SUYU TARİFİ

Malzemeler:

  • 🥕 1 adet havuç
  • 🍏 1 adet yeşil elma
  • 🌿 Biraz maydanoz
  • 💧 Yarım su bardağı su

Yapılışı:

🥕 Havuçu yıkayın ve dilimleyin.

🍏 Elmayı yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın.

🌿 Maydanozu yıkayın.

Tüm malzemeleri blendera ekleyin. 🥕🍏🌿

💧 Suyu ilave edin.

Blenderı çalıştırın ve tüm malzemeler iyice karışana kadar bekleyin. 🔄

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