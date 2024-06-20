Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde! Sere serpe kayalıklara yattı! Aşkını herkese ilan etti

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcı oğlu ile bir beraberlik yaşamıştı. Ancak bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan Deniz, gönlünü Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'e kaptırdı. Birlikte tatile çıkan çiftten Çetin, Dilan Çiçek'e olan aşkını sosyal medyadan ilan etti. İşte o paylaşım...