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"Eğer oyunculuğa başlamasaydım..." Gönül Dağı'nın yıldızı bu gerçeği ilk kez itiraf etti!

Güzel oyuncu Hazal Çağlar Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle gönülleri fethetti. Çocukluk yıllarından beri sahne tutkusuyla yanıp tutuşan Hazal Çağlar oyunculuk serüvenini anlattı. Gönül Dağı gibi bir projede yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Çağlar, izleyicilerle olan bağını da samimiyetle dile getirdi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:25 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:26
Eğer oyunculuğa başlamasaydım... Gönül Dağı’nın yıldızı bu gerçeği ilk kez itiraf etti!

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Gönül Dağı'nın başarılı oyuncusu Hazal Çağlar, uzun süredir merak edilen bir itirafıyla gündeme geldi. Asuman karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran genç oyuncu, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda güçlü sesiyle de beğeni topluyor. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan güzel oyuncu kariyeriyle de dikkatleri üzerine çekti.

YILLAR SONRA AÇIKLADI

Çağlar, "Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi ve şu anda bu hayalimi yaşıyor olmak tarif edilemez bir mutluluk" diyor.

Hazal Çağlar oyunculuğun yanı sıra güçlü sesiyle de dikkat çekiyor. Müzik, onun için sadece bir hobi değil, aynı zamanda hayatının vazgeçilmez bir parçası.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri, Hazal Çağlar için bir dönüm noktası oldu. Çağlar, karakterle olan benzerliklerini "Asuman ile çok benziyoruz. Özellikle baba figürlerimiz çok benziyor. İlk sezonlarda bazen Ege Abi'ye dönüp 'Ben bunu daha önce yaşamıştım Ege Abi' derdim" diyerek anlatıyor.

EĞER OYUNCU OLMASAYDI...

Hazal Çağlar, oyuncu olma sürecinde ailesinin ve çevresinin etkisine değiniyor. Ailesi tarafından daha stabil bir kariyer tercih edilmesi istense de, Çağlar kendi hayallerinin peşinden gitmeyi seçti.

"Aslında oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Ama ailem başka bir bölümde okumamı ve daha stabil bir hayat yaşamamı istedi" diye açıklıyor Çağlar.

Sonunda gerçek mutluluğu ancak hayallerine döndüğünde bulduğunu söyleyen Çağlar, hayallerinin peşinden gitmenin önemini vurguluyor: "Siz kendinize inandığınız sürece, hayat size her kapıyı açıyor. Yeter ki inanın ve çalışın."

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