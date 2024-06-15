Yalı Çapkını ile ilgili final gerçeği 24 ay sonra ortaya çıktı! Son sahnede ölecek karakter meğer...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yalı Çapkını dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaların odağında yer alıyor. Son olarak, dizinin final bölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Dizinin başından beri en dikkat çeken karakterlerden biri olan Seyran, sürekli yalanlarıyla uğraştığı Ferit hakkında sürpriz bir karar verecek.

FERİT'İ BEKLEYEN ACI SON Dizinin son bölümüne dair ortaya atılan iddialara göre, Seyran Ferit'in sürekli yalanlarından bıkacak ve onunla olan ilişkisini sonlandırmaya karar verecek.