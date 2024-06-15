Yalı Çapkını ile ilgili final gerçeği 24 ay sonra ortaya çıktı! Son sahnede ölecek karakter meğer...

Yalı Çapkını dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaların odağında yer alıyor. Son olarak, dizinin final bölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Dizinin başından beri en dikkat çeken karakterlerden biri olan Seyran, sürekli yalanlarıyla uğraştığı Ferit hakkında sürpriz bir karar verecek.
FERİT'İ BEKLEYEN ACI SON
Dizinin son bölümüne dair ortaya atılan iddialara göre, Seyran Ferit'in sürekli yalanlarından bıkacak ve onunla olan ilişkisini sonlandırmaya karar verecek.
Bu karar Ferit için beklenmedik ve yıkıcı olacak. Ferit, yaşadığı bu büyük hayal kırıklığı ile hayatındaki her şeyi kaybedecek ve büyük bir çıkmaza girecek.