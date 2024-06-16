37 kiloya düştüğü için tahliye edilmişti! Nihal Candan doğum gününü kutladı! Paylaşımındaki not dikkat çekti!

Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı.
Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı.
Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı.16 Kasım'da ise tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan, geçen haftalarda ise tahliye edildi.
Candan kardeşlere ilişkin iddianame gündemdeyken, Nihal Candan'ın programlara katılması ve gezmesi ise birçok kişi tarafından eleştirildi.
Son olarak Candan'dan doğum günü paylaşımı geldi. Tahliye olduktan sonra eski hayatına geri dönen ve kilo almaya başlayan Nihal Candan, dün 29. yaşını kutladı.
Bir mekanda parti yapan Candan, beyaz mini elbisesiyle doğum günü pastasının önünde verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.
Candan için özel büyük bir pasta da yaptırıldı. Yeni yaşını Instagram hesabından kutlamayı ihmal etmeyen Candan, paylaşımına "Suçlu değil" notunu yazdı.
Mini elbisesiyle poz veren Candan'ın pastasının üstündeki, "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkat çekti.