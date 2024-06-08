Hilal Altınbilek’in yıllardır 55 kilo olma sırrı! İrem Helvacıoğlu ile aynı diyeti uyguluyor

Pesketaryen diyeti uygulayan ünlüler arasında İrem Helvacıoğlu'da bulunuyor. Pesketaryen diyeti, temel olarak balık ve deniz ürünleri tüketimine dayanan bir beslenme tarzıdır. "Pesketaryen" terimi, "pescatarian" kelimesinden türetilmiştir ve Latince "piscis" yani "balık" kelimesinden gelir. Pesketaryenler, et ve tavuk gibi hayvansal ürünlerden uzak dururken, balık ve deniz ürünleri tüketimini devam ettirirler. İşte bu diyet yöntemine uygun bir liste;

KAHVALTI

Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve domates dilimleri

Bir avuç badem veya ceviz

Bir bardak taze sıkılmış meyve suyu veya yeşil smoothie

ARA ÖĞÜN

Bir küçük kutu light ton balığı veya somon salatası

Birkaç kereviz veya havuç çubuğu