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Hilal Altınbilek'in yıllardır 55 kilo olma sırrı! İrem Helvacıoğlu ile aynı diyeti uyguluyor

Hilal Altınbilek'in zayıflık sırrı sonunda gün yüzüne çıktı! Estetik konularının ötesinde, Altınbilek'in fit formunu nasıl koruduğu büyük bir merak konusu olmuştu. İşte, Hilal Altınbilek'in formda kalma yöntemleri ve bu süreçte uyguladığı özel teknikler...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 14:09 Güncelleme 08 Haziran 2024, 14:10
Hilal Altınbilek’in yıllardır 55 kilo olma sırrı! İrem Helvacıoğlu ile aynı diyeti uyguluyor

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Son zamanlarda estetikleri ve fiziğiyle ilgili konuşmaların ardından, ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in zayıfık sırrı ortaya çıktı. Estetik konuların yanı sıra, Altınbilek'in fit formunu nasıl koruduğu da merak konusu oldu. Şahane Hayatım dizisinde giyimiyle ve zayıflığıyla ilgi çeken güzel oyuncu zayıfığının sırrını geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda açıkladı. İşte Hilal Altınbilek'in formülü...

HİLAL ALTINBİLEK'İN ZAYIFLIK SIRRI!

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz Şubat ayında verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Verdiği röportajda hiç spor yapmadığını ve sadece sağlıklı yiyecekler tükettiğini belirterek "Genetik olabilir, çünkü hiç spor yapmıyorum. Sadece sağlıklı yiyecekler tüketiyorum, tatlarını da çok seviyorum" dedi. Ayrıca pesketaryen olduğunu ve sağlıklı besinleri sevmenin şansı olduğunu da ekledi.

PESKETARYEN DİYETİNİ UYGULUYOR

Pesketaryen diyeti uygulayan ünlüler arasında İrem Helvacıoğlu'da bulunuyor. Pesketaryen diyeti, temel olarak balık ve deniz ürünleri tüketimine dayanan bir beslenme tarzıdır. "Pesketaryen" terimi, "pescatarian" kelimesinden türetilmiştir ve Latince "piscis" yani "balık" kelimesinden gelir. Pesketaryenler, et ve tavuk gibi hayvansal ürünlerden uzak dururken, balık ve deniz ürünleri tüketimini devam ettirirler. İşte bu diyet yöntemine uygun bir liste;

KAHVALTI

Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve domates dilimleri
Bir avuç badem veya ceviz
Bir bardak taze sıkılmış meyve suyu veya yeşil smoothie

ARA ÖĞÜN

Bir küçük kutu light ton balığı veya somon salatası
Birkaç kereviz veya havuç çubuğu

ÖĞLE YEMEĞİ

Izgara levrek veya somon balığı
Yanında ızgara sebzeler (biber, kabak, patlıcan) veya yeşil salata (marul, roka, semizotu)
Bir porsiyon esmer pirinç veya bulgur pilavı

ARA ÖĞÜN

Bir avuç çiğ badem veya fındık
Bir dilim ananas veya kivi

AKŞAM YEMEĞİ

Fırında levrek veya ızgara kalamar
Yanında fesleğenli buğday pilavı veya bulgur salatası
Yeşil salata üzerine zeytinyağı ve limon ile sos

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